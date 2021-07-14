В ДНР впервые присвоили звание «Заслуженный металлург»

Денис Пушилин поздравил металлургов Республики с профессиональным праздником. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 14 июля, в Донецкой Народной Республике впервые присвоили звание «Заслуженный металлург ДНР». Государственную награду шести работникам отрасли вручал глава государства Денис Пушилин.

- Металлургический комплекс Республики сохранен благодаря вашим усилиям, - говорит Денис Владимирович. - Вы не оставили свои рабочие места в трудный момент. Мы ценим ваш трудовой подвиг. Вы гордость Донбасса.

Также Глава Донецкой Народной Республики наградил семь металлургов медалью «За трудовую доблесть» и благодарностью Главы ДНР.

- Становление отрасли – это история трудовой славы Донбасса, его побед и свершений. Металлургия – один из столпов экономики региона. Для меня этот праздник является семейным. Я сам из семьи металлургов, - рассказал Глава Республики Денис Пушилин.