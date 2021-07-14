«Вы гордость Донбасса»: Глава ДНР Денис Пушилин наградил лучших металлургов Республики медалями «Заслуженный металлург» и «За трудовую доблесть»

Глава ДНР наградил металлургов Республики. Фото: denis-pushilin.ru

В преддверие Дня металлурга Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Об этом сообщается на официальном сайте руководителя государства.

- Становление отрасли – это история трудовой славы Донбасса, его побед и свершений. Металлургия – один из столпов экономики региона, - говорит Денис Пушилин. - Лично для меня этот праздник является семейным. Я сам из семьи металлургов.

Глава ДНР наградил металлургов Республики. Фото: denis-pushilin.ru

Денис Владимирович говорит, что экономическая блокада, вооруженная агрессия Украины, непризнанность ДНР - негативно влияет на металлургию Республики.

- Мы работаем над решением проблемных вопросов, - подчеркивает руководитель государства. - Найден новый инвестор для предприятий, входящих в орбиту ВТС. При этом для нас очень важно, что он взял на себя обязательства по выплате задолженностей, запуску производства и самое главное – его модернизации. Работает и наращивает производство Донецкий металлургический завод. Стабилизируется хозяйственная деятельность большинства предприятий отрасли, увеличиваются объемы произведенной продукции.

Глава ДНР наградил металлургов Республики. Фото: denis-pushilin.ru

Глава ДНР наградил металлургов Республики. Фото: denis-pushilin.ru

Глава ДНР отметил, что Республика стремится к улучшению уровня жизни, повышению престижности труда металлургов.

- Уверен, что вместе мы справимся со всеми задачами, - подчеркнул Пушилин.

Поздравлял металлургов Республики и инвестор ЗАО «Внешторгсервис», генеральный директор АО УК «Финансовые активы» Евгений Юрченко. Фото: denis-pushilin.ru

Он поблагодарил металлургов за преданность профессии и проявленный донбасский характер и наградил семь металлургов Республики медалью «За трудовую доблесть» и благодарностью Главы ДНР.

Впервые было присвоено звание «Заслуженный металлург Донецкой Народной Республики». Государственной награды удостоены шесть профессионалов.

- Металлургический комплекс Республики сохранен благодаря вашим усилиям. Вы не оставили свои рабочие места в трудный момент. Мы ценим ваш трудовой подвиг. Вы гордость Донбасса, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин.

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