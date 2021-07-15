Вернётся ли Донбасс в Россию - вопрос не от большого ума

Владимир Скобцов посвятил свое творчество событиям на Донбассе

Форум "Россия-Донбасс: единство приоритетов», организованный «Русским Центром» при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» продемонстрировал всему миру неразрывную связь Русского Донбасса с Отечеством.

Одним из главных направлений является защита соотечественников. Получая российские паспорта и СНИЛС, мы становимся полноценными гражданами России, защищенными Конституцией и будем принимать участие в выборе будущего нашей Отчизны. Как отметил президент России Владимир Путин, Россия это цивилизация, от себя добавлю, что наш Донбасс был, есть и будет форпостом России.

Нынешний год объявлен в нашей Республике Годом Русской культуры и как тут не вспомнить классика русской литературы Николая Гоголя! Освещу нынешнее событие парафразом его прекрасной прозы.

Донбасс, куда несешься ты? Дай ответ. Не даёт ответа. Гремит металлом оркестр Калашникова, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух и дают ему дорогу субпассионарии.

Эх, Донбасс, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты мог родиться, в той земле, что не любит шутить.

Остановится пораженный наблюдатель ОБСЕ: не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит этот наводящий ужас народ? И что за неведомая сила заключена в сих неведомых ему людях?

Вернётся ли Донбасс в Россию? В отличие от Киева с проспектом Бандеры к Бабьему яру, ОПГ Гуляй-поля, городищах на месторождениях буряка и нечистой силы, в отличие от отжатых у законных владельцев Лемберга, Станиславова, Унгвара, этот рай не ворован, фен-шуй Донбасса - труд, тяжёлый и высокий коллективный труд русского народа.

Зачем Донбасс России? Если вам снятся ласковые руки матери, добрые и сильные руки отца, далёкий и навсегда близкий порог родного дома, вы поймёте Донбасс. Если вам снятся вихры и тёплые ладошки ваших детей, вы поймёте Россию. Если у вас нет этих проблем, не приезжайте на Донбасс - у вас будут проблемы.

Зачем Донбасс Украине? Отец любит своё дитя, мать любит своё дитя, дитя любит отца и мать, любит и зверь своё дитя. И только Украина выделяется на общем фоне. Складывается впечатление, что украинцем становятся лишь затем, чтобы побриться, остричься под козака, освежиться амфетамином, напасть на Донбасс и умереть.

Вернётся ли Донбасс в Россию - вопрос не от большого ума, Донбасс никогда не менял гражданства, не изменял присяге Отечеству, он выживет, он прорвётся, ему не впервой, он и есть Россия.

Сколько до Сталинграда не верило в победу? Сколько легло под немца, предало, опустило руки, сколько их было? Никто не скажет. Сталинград там, где гибнут за Россию и отступать некуда, и Донбасс не собирается.

Донбасс, куда несешься ты? Молчит домой идущий. Гремит железная музыка Калашникова, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух и дают ему дорогу другие народы и страны.

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