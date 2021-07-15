Коронавирус в ДНР, последние новости на 15 июля 2021 года: Наличие опасной инфекции подтвердили еще у 214 человек

Медики продолжают фиксировать новые случаи заражения жителей коронавирусом Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Донецкой Народной Республике медики продолжают фиксировать новые случаи заражения жителей коронавирусом. За прошедшие сутки наличие опасной инфекции они подтвердили еще у 214 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- За 14 июля мы провели 523 лабораторных исследования, в ходе которых выявили 150 случаев заболевания, а у 64 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в результате этого общее количество заразившихся ковидом в ДНР достигло 45 161. Суммарное количество летальных исходов от болезни - 3 416.

Но не все так страшно. На сегодняшний день уже справились с болезнью и полностью выздоровели 38 850 жителей Республики, еще 2 895 пациентов продолжают лечение.

Врачи также выявили за день 89 больных пневмонией, 68 из которых они положили в больницы.

Тем временем в ЛНР не намерены снимать ограничений по въезду на территорию из-за COVID-19. Медики фиксируют новые случаи заболевания коронавирусом уже среди детей.

Молодежь и дети стали более подвержены заражению ковидом Фото: Михаил ПАТЛИС

- Ситуация не улучшается, не стабилизируется на каких-то цифрах, она регистрируется каким-то толчками, ростом заболеваемости. Поэтому пока о том, что это будут поездки без всяких ограничений, речи не идет, - заявила главный внештатный специалист Министерства здравоохранения ЛНР по эпидемиологии Елена Андреенкова на одной из луганских радиостанций.

Читайте также

Личная Хиросима - не приговор! Откровения врача из онкоцентра

Донецкий врач и автор Виталий Фролков получил диплом на конкурсе «Преодоление» (подробнее)