«Дети не летают! Это нужно уяснить всем родителям» - донецкий врач - психотерапевт

У маленьких детей не должно быть доступа к окну Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Донецке не перестают обсуждать случай, когда мальчик упал с девятого этажа и остался жив. Сейчас за его спасения борются лучшие врачи. Его состояние - стабильно тяжелое.

А наш эксперт врач - психотерапевт Виктор Смирненко рассказал случай из своей практики.

«Мама, смотри, что покажу!»

- Однажды к нам привезли молодую женщину, - рассказывает Виктор Смирненко. - Изможденная, лицо серого цвета, не ест, не пьет, не говорит. Ее мама рассказала, что Ирина несколько дней назад похоронила трехлетнего сына. Выпал из окна буквально на ее глазах. Она протирала пол в соседней комнате, ребенок играл в детской. Потом Ира услышала : «Мама, смотри, что покажу!» Пошла в нему, и обомлела: малыш стоял на подоконнике и бил кубиком по маскитной сетке. Мать кинулась к нему, но лишь успела коснуться ножки. Малыш полетел вместе с сеткой с седьмого этажа. Под окном был асфальт, поэтому шансов у мальчика не было.

Помню, в тот день пришел домой, и вместо ужина взял шуруповерт и стал укреплять наши противомоскитные сетки. У меня младшая дочь – такого же возраста, как выпавший мальчик. И мы с женой в свое время установили сетки – «антикошка», были спокойны и счастливы, наслаждаясь тем, как растет и развивается наша малышка. Но «антикошка» спасет от полета только кошку, а не подросшего ребенка!

Жена была в шоке, глядя как я разваливаю рамы. Мастер – то из меня – никакой! С шуроповертом не получалось, взял молоток и гвозди. Она подумала, что я пополнил ряды своих пациентов. Короче, я наглухо закрыл окна, открутил ручки и унес их с собой на работу.

Позже, конечно, окна поменяли и заказали максимально безопасный комплект.

Безопасность – наше все

- Есть статистика – сколько детей выпадает из окон?

- До войны было около 80 случаев в год по области. Многие из тех, кто выжил, становились глубокими инвалидами. Сейчас я такими цифрами не обладаю. Из – за военных действий мы погрузились в другие проблемы, а ведь беда «летающих малышей» не ушла. Я изучал опыт российских и иностранных коллег по этому вопросу. К примеру, в Нью – Йорке Департамент по здравоохранению еще в начале 70 – х принял программу по безопасности – обязательные замки на окнах, где есть маленькие дети, регулярные проверки семей соцработниками на предмет безопасности, компании в СМИ. Все это привело к тому, что высокие цифры выпадения детей снизились на 50%.

В России тоже есть отличная программа «Безопасность 0+». Она родилась в Тюмени по инициативе Совета отцов, после того, как город в 2018-м настиг шквал ЧП: 9 малышей выпали тут из окон только за 1-ю половину года.

Кстати, во многих семьях стало нормой заказывать блокираторы на окна. Их сейчас много видов – и на оконную ручку, и с раздвижным механизмом, чтобы ограничить ширину распахивания окна. Стоит все это приемлемо. Безопасность куда дороже!

- А что стало с Ириной?

- Социализировать не удалось. Принимает сильные антидепрессанты, не работает, развелась с мужем и живет с родителями – пенсионерами. Поэтому когда меня зовут выступать перед будущими родителями, я рассказываю о ней и о безопасности. Дети не летают! Это нужно уяснить всем родителям.

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