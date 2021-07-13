Дамир. Фото: из семейного альбома Пальниченко

2-летний Дамир, выпавший из окна на 9 этаже в Донецке, вторые сутки находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом «КП» сообщила мама пострадавшего ребенка – Татьяна Пальниченко.

- Сын время от времени приходит в сознание, он слышит, когда к нему обращаются врачи, - рассказывает Татьяна.

По словам врачей, то, что состояние не ухудшается, – уже хороший знак. Сейчас медики отслеживают состояние ребенка и разрабатывают тактику и стратегию его лечения.

Напомним, что 11 июля вечером в Донецке в микрорайоне Текстильщик произошла беда. Из окна на девятом этаже выпал 2-летний Дамир Пальниченко. Скорая госпитализировала малыша в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение (ДоКТМО). Врачи одиннадцатого нейрохирургического отделения ДоКТМО сделали Дамиру три операции.

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