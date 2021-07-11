Коронавирус в ДНР, последние новости на 11 июля 2021 года: За день болезнь унесла жизни 17 жителей

Не всем удается справиться с осложнениями после ковида Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедший день коронавирусной инфекцией в ДНР заразились еще 74 жителя. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Медики провели 177 новых лабораторных исследований, в ходе которых выявили 64 случая заболевания и у 10 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - проинформировали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что за это время болезнь унесла жизни 17 человек. Кроме того, врачи выявили 73 случая пневмоний, 54 больных они сразу же госпитализировали.

За сутки медики провели 177 новых лабораторных исследований Фото: Павел МАРТИНЧИК

Всего за период пандемии коронавирус в ДНР обнаружили у 44 608 людей. Продолжают лечиться в больницах 3 738 человек, после выздоровления выписаны 37 484 пациента, умерли от ковида 3 386 жителей.

Напомним, тем временем в ЛНР власти ужесточили антиковидные меры. Была отменена работа детских лагерей.

- В настоящее время отмечается подъем заболеваемости по коронавирусной инфекции. Было принято решение о том, что оздоровительная кампания в загородных лагерях на территории ЛНР проводиться не будет, - сообщил главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко.

Еще одной новостью стало ужесточение наказания за нарушение антиковидных мер предпринимателями и физлицами. Теперь злостным нарушителям грозит до трех месяцев приостановки деятельности.

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