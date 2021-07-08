Советник Главы ДНР по здравоохранению Ольга Долгошапко – о ситуации с коронавирусом в Республике: Всплеск заболеваемости начался среди молодежи

Ольга Долгошапко Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Еще в июле в Донецкой Народной Республике был некоторый спад заболеваемости COVID-19, а сейчас снова всплеск. Об этом «Комсомолке» сообщила советник Главы ДНР по здравоохранению Ольга Долгошапко.

- Сейчас наблюдаем больше тяжелых осложнений. Если раньше коронавирус в основном поражал пожилое население, то сейчас видим, что контингент заболевших помолодел. Болеют люди более молодого возраста и, к сожалению, умирают тоже более молодые люди, - сказала Ольга Николаевна.

По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в Республике на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 4033 пациента, выписаны - 36 794 человека, летальных случаев - 3341.

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