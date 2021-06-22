«Здесь особенная публика!» В Донецке прошел концерт пианистки Валентины Лисицы под открытым небом

В Донецке прошел концерт пианистки Валентины Лисицы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жители Донецкой Народной Республики ежегодно ждут концертов Валентины Лисицы. Впервые пианистка выступила в Донецке в 2015 году. Не удалось приехать лишь дважды. Причины были весомые. В прошлом году помешали ограничения, которые ввели в связи с коронавирусом. Да и сейчас поездка была под вопросом. Лишь в последний момент удалось получить визу.

Лисица выступила в парке имени Ленинского Комсомола с концертом–реквиемом «Музыка войны и победы» в сопровождении Донецкого академического симфонического оркестра имени Прокофьева Донецкой филармонии.

Валентина Лисица Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Пианистка приняла участие в акции «Свеча памяти» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Также пианистка приняла участие в акции «Свеча памяти». Была создана инсталляция «Огненные картины войны» и зажжены свечи.

Послушать концерт одной из лучших пианисток мира приехали жители из разных городов Республики. Все кресла (по нашим оценкам их было больше тысячи) были заняты, также многие расположились на газоне. По предварительным подсчетам, у монумента «Твоим освободителям, Донбасс» собралось около 15 тысяч человек.

На концерте присутствовал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вместе с семьей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На концерте присутствовал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вместе с семьей.

- Сегодня в память о мужестве тех, кто встал на пути германской орды звучит музыка. Вопреки смертям, горю и войне, которая и сейчас приносит страдания людям на нашей земле. Когда заканчиваются слова - говорит музыка, когда нет возможности передать горечь утрат – говорит музыка. Она звучит в память о каждом солдате, кто встал на пути фашистов, - заявил Денис Владимирович.

По предварительным подсчетам, у монумента «Твоим освободителям, Донбасс» собралось около 15 тысяч человек. Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По предварительным подсчетам, у монумента «Твоим освободителям, Донбасс» собралось около 15 тысяч человек Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Концерт открылся произведением Сергея Прокофьева «Вставайте, люди русские». Это она прозвучала 22 июня 1941 года после правительственного заявления по радио о нападении Германии на Советский Союз.

Программа концерта в исполнении Валентины Лисицы состояла из композиций русской, советской классики. Произведения западных композиторов не звучали.

- В такой день должна звучать русская музыка. Рахманинов, Прокофьев, Чайковский - это все наше любимое и родное, - сказала в беседе с «Комсомолкой».

Программа концерта в исполнении Валентины Лисицы состояла из композиций русской, советской классики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Концерт сопровождал Донецкий академический симфонический оркестр имени Прокофьева Донецкой филармонии Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Валентина Лисица призналась, что «Здесь особенная публика!» Она отличается от той, которая приходит на концерты на Западе.

- Во всем мире говорят о русской фортепианной школе. Очень многие музыканты и педагоги выехали на Запад, но там воспринимают музыку по-своему, а когда приезжаешь в родные края, испытываешь совсем другое ощущения.

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