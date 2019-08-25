Американская пианистка Валентина Лисица в Донецке: Захарченко был настоящим героем, за которым хотелось идти в бой!

Известная американская пианистка Валентина Лисица уже в четвертый раз приехала в Донецкую Народную Республику. Она поддерживает жителей Донбасса с самого начала боевых действий. Многие дончане считают ее своим человеком и каждый раз с радостью приходят на концерты Лисицы.

В этом году пианистка выступила под открытым небом на концерте в честь Дня города и Дня шахтера. Также запланированы выступления и в других городах Республики. Валентина Лисица согласилась найти время в своем плотном графике и пообщаться с корреспондентом «Комсомолки».

- Концерт был просто грандиозный. В прошлые разы сцену устанавливали у подножья памятника в парке Ленинского комсомолка, а в этот раз сцена расположилась на фоне Кальмиуса. Больше тысячи дончан примостились на газоне – создалась невероятная атмосфера мирного города. Вы это почувствовали?

- Эмоции просто захлестывали. Публику было невозможно избежать, а от этого еще приятнее. Бывает, что идешь на концерт, люди видят тебя, что-то обсуждают, улыбаются, подходят, но здесь всё намного сильнее – люди бегут обниматься, подходят делать фотографии, брать автограф. Им невозможно отказать. Особенно радуют дети и подростки. Это настолько трогательно, что невозможно оторваться. Праздник – это всегда что-то более официозное, а здесь атмосфера была семейной. Красивый склон, прекрасная ночь и классическая музыка.

Валентина Лисица уже в четвертый раз приехала в Донецкую Народную РеспубликуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Вы обращаете внимание на зрителей во время игры или на это времени совсем нет?

- Краем глаза я всегда смотрю на зрителя. У пианиста всегда взгляд в публику косит. Я видела, как бегали маленькие дети, как они в восторге пытались что-то танцевать. Что я чувствовала в тот момент – не передать словами. Таких концертов просто не бывает. Это настолько редкостно и дорогого стоит.

- Во время игры вы что-то напевали или проговаривали. Это помогает вам влиться в музыку?

- Я напеваю. Это настолько я погружаюсь в музыку. Дирижер тоже. Он издает такие интересные звуки, задает темп и подгоняет оркестр. Это очень интересно. На это нужно смотреть изблизи. Публика в основном этого не видит. Это как и гонки на лошадях. Зритель не слышит, как жокей разговаривает со своей лошадью.

Валентина Лисица уже в четвертый раз приехала в Донецкую Народную РеспубликуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Если музыка о любви – вы думаете о любви? Какие мысли у вас в то время, когда вы играете на концерте?

- Музыка – это общий язык, который все понимают. Там, где заканчиваются слова, начинается музыка. Почему мы слушаем музыку, которая была написана двести-триста лет тому назад? Все потому, что она напрямую общается с человеком без слов. Каждый находит в этом что-то свое и переживает свои собственные ощущения. Для кого-то это война, для кого-то – любовь, для кого-то – дети. У каждого человека своя история. Продиктовать там ничего нельзя.

- Ваш приезд в Донецк совпал не только с праздниками, но еще и с траурными днями по Захарченко и Кобзону.

- Захарченко я знала лично. Я никогда не забуду, как он раненый на костылях вышел на сцену во время моего первого выступления в Донбассе. Для меня это было очень сильно. До приезда сюда, я видела это все в интернете и в социальных сетях. Знала лица многих людей. И вот на сцену поднимается человек, за которым я наблюдала издалека. До этого я видела его только на фотографиях. Потом у нас был обед и приятное общение.

- Какие он оставил впечатления о себе?

- Есть такие величайшие люди, которых создала наша земля. Захарченко был таким – он был героем. Раньше я никогда не встречала таких героев. Я только читала о них – Че Гевара или Чапаев – кто угодно. Я всегда думала – как люди шли за этими героями и были готовы отдать за них свои жизни? Когда я пообщалась с Захарченко на расстоянии вытянутой руки, я поняла, что он именно такой человек.

Валентина Лисица уже в четвертый раз приехала в Донецкую Народную РеспубликуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- О харизме Захарченко говорят все.

- У него были добрые глаза и проницательный взгляд. Когда в следующий раз Захарченко пригласил меня вместе с мужем, я сказала своем супругу: «Алеша, держись! У этого человека такая харизма, что если он тебе скажет сейчас идти в окоп – ты пойдешь!» После встречи с ним муж ответил: «Действительно! В нем есть что-то такое невероятное». Это что-то – окружает людей, которые могут повести в бой. Это ужасная потеря. Ее нужно пережить и продолжать его дело.

- Сейчас вы живете во Франции?

- Мы с семьей уже переехали. Сейчас живем между Италией и Москвой. В Москве я на «птичьих правах». Мы сейчас занимаемся оформлением российского гражданства. Так как я гражданка Америки – в очереди из всей семьи я буду последняя. Мой муж сейчас получил сертификат о том, что он русскоязычный. Он родом из Таганрога. Родился там и там же учился. Служил в российской армии. У него все подтверждающие документы остались. Когда он получит паспорт, мне как его жене, будет легче получить гражданство России.

- После этого планируете окончательно переезжать жить в Россию?

- Мне Москва очень нравится. Я ее настолько обожаю, что когда я приезжаю туда, для меня это настоящий праздник.

Валентина Лисица уже в четвертый раз приехала в Донецкую Народную Республику. Во время одного из визитов мы вместе с донецким кузнецом Виктором Михалевым дарили Валентине кованую розу из осколковФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Вы продолжаете высказывать свою общественную точку зрения в Европе и не боитесь того, что она может кому-то не нравиться?

- Сейчас в Европе все больше людей задумываются над тем, что происходит. В зажиточных странах впервые настоящее поколение молодых людей не будет иметь таких прожиточных стандартов, как прошлое поколение. Люди в Европе задумываются над тем, что нас очень много на всей планете. В таком случае существует только два пути. Один говорит о том, что мир движется к фашизму – значит, что нужно избавиться от мигрантов, от приезжих, от еще кого-то избавиться – и только тогда мы заживем. Другой вариант – двигаться в сторону социализма. Мы должны немного больше заботиться об обществе. У нас грядут интересные времена.

Валентина Лисица уже в четвертый раз приехала в Донецкую Народную Республику. Во время одного из визитов мы вместе с донецким кузнецом Виктором Михалевым дарили Валентине кованую розу из осколковФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Россия в эти времена нелегко.

- Все скоро может измениться. Если говорить чисто в историческом плане – мир опять поворачивает к Востоку – к Китаю, Индии, Пакистану. Так было всегда за исключением маленького кусочка в истории Европы, когда открыли Америку. До этого открытия страны, которые были ближе к Востоку, были зажиточными. После открытия Америки эти страны полностью пропали. Расцвели страны, которые были ближе к Америке. Этот маленький период истории заканчивается – мир разворачивается обратно. А Россия в этой ситуации с точки зрения географии находится в удачном положении – Россия объединяет Европу и Азию. Соседям придется это принять.

- Как в Европе отнеслись к тому, что президентом Украины стал Зеленский?

- Его везде назвали комиком. Все говорили о том, что комик стал президентом. В самом начале я подумала, что это не правильно, что нужно посмотреть на действия человека, а потом делать выводы.

Валентина Лисица уже в четвертый раз приехала в Донецкую Народную РеспубликуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Показывают, что после прихода Зеленского усилились обстрелы Донбасса?

- Такие вещи у нас не показывают. Они считают это не таким важным. Везде прошло то, как итальянский суд вынес приговор бывшему украинскому военному Виталию Маркиву. Его обвинили в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли во время боев за Славянск. Все были внезапно в шоке и люди растерялись. В Европе очень боятся неонацизма. Там это реальная подпольная сила. В Италии и Германия эти люди объединяются с украинскими националистами. Они контактируют.

- Зеленский призвал всех возвращаться на Украину. После этих заявлений в Европе стало меньше украинцев?

- Я не визжу, чтобы кто-то возвращался. Люди, которые едут в Европу, они цепляются любыми силами за свои места. Вот я побывала недавно в Польше. Был концерт во Вроцлаве. Этот город имеет самую большую украинскую общину. Я не знала чего ожидать, думала, что могут быть какие-либо протесты или провокации. Ничего этого не было. Все газеты писали только хорошее. Я повидала очень много соотечественников. Думала, что они говорят по-украински. Но это не так – все говорят по-русски. Еще удивляет, что украинцы везде лишь обслуживающий персонал.

- Это люди, которые выехали туда еще до войны?

- Не только. В основном это молодежь, которая едет туда сейчас. Студенты едут работать хоть кем-то, чтобы заработать деньги. Люди видят там какое-то будущее. Пока будут только призывы Зеленского, которые не прикреплены никакими действиями, ничего не изменится.

- Там где вы выступаете, зрители знают, что у вас про-российская или даже про-советская позиция?

- Конечно! Меня удивило, что поляки в Западной Польше не высказывают этого, но относятся ко всему советскому с ностальгией и любовью. А в Восточной Германии вообще многие ходят с футболками, на которых изображён Путин. Для меня это было шоком.

Валентина Лисица уже в четвертый раз приехала в Донецкую Народную Республику. Во время одного из визитов мы вместе с донецким кузнецом Виктором Михалевым дарили Валентине кованую розу из осколковФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Как вы предпочитаете проводить свободное время в Донецке?

- У меня будет лишь один свободный день, который я проведу со своим сыном. А так у нас все очень распланировано. Концерты в Донецке, в Дебальцево, в Енакиево и Горловке. Я постоянно между сценой и гримеркой. Мой 14-летний сын самостоятельно освоился в городе. Он очень любит животных, поэтому я не удивлюсь, если сейчас он где-то под памятником Ленину кормит голубей. Он кормит всех уток на Набережной и бездомных котов на улице. Он как спаситель для них.

- Когда вы репетируете с оркестром, у вас бывают конфликтные ситуации?

- Абсолютно нет. Музыканты иногда о чем-то спорят, но это бывает крайне редко. Это командная игра. Кто-то из оркестра может сфальшивить на репетиции. Я тоже могу сфальшивить. Для этого репетиции и существуют. Здесь все профессионалы. Мы оттачиваем нашу игру, чтобы слушатель услышал чистую музыку.