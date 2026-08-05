Министр культуры ДНР Михаил Желтяков и директор кинокомпании «Победа» Кристина Сотникова скрепили Соглашение рукопожатием Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Министерство культуры Донецкой Народной Республики подписало с донецкой кинокомпаний «Победа», которая создает анимационные и художественные фильмы с применением нейросетей, соглашение о проведении открытого кинофестиваля в Москве. Фестиваль кино с китайским участием состоится в столице страны уже осенью. Об этом корреспонденту «КП Донецк» сообщил министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В начале этого года кинокомпания «Победа» за свой первый фильм-сказку «Волшебный будильник Деда Мороза» была удостоена гран-при на кинофестивале научной фантастики «Лед и снег» в китайском Харбине.

– Нам кинематографисты из Китая сами предложил проводить этот совместный кинофестиваль. Они очень хотят, что мы тоже к ним попали в кинопрокат, – сказал «КП Донецк» продюсер кинокомпании «Победа» Андрей Киллин, добавив, что будущим мероприятием уже заинтересовались кинопроизводители из Москвы и Санкт-Петербурга.

Михаил Желтяков высоко оценивает творческий потенциал кинокомпании «Победа».

Кадры из новой полнометражной анимационной картины кинокомпании «Победа» – «Даша и Медведь-защитник» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

– Победа кинокомпании – это не только шаг к будущему кинематографа (донецкие кинематографисты одними из первых создают полнометражные картины с применением нейросетевых технологий), но и новый этап в международном культурном сотрудничестве. Мы гордимся тем, что можем внести вклад в развитие кинематографа и укрепление дружбы между Россией и Китаем, – сказал министр.

ВЫХОД НА КИТАЙСКИЙ КИНОРЫНОК

В Москве на фестивале кинокомпания «Победа» представит свой новый анимационный фильм «Даша и Медведь-защитник» (6+). Его уникальность в том, что он полностью создан с помощью искусственного интеллекта. Единственное – половину сказочных персонажей озвучили московские актеры дубляжа, а остальных – нейросеть.

Кадры из новой полнометражной анимационной картины кинокомпании «Победа» – «Даша и Медведь-защитник» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Кадры из новой полнометражной анимационной картины кинокомпании «Победа» – «Даша и Медведь-защитник» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Кадры из новой полнометражной анимационной картины кинокомпании «Победа» – «Даша и Медведь-защитник» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

– Главный приз кинофестиваля – это то, что лучшие российские фильмы увидят в Китае. А китайский кинорынок в 10 раз больше российского. Кинематографисты из Китая смогут показать свои проекты у нас, а мы сможем показать наши проекты у них, – отметил Андрей Киллин.

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