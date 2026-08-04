«Дети вместо цветов»: Фонд «Время добрых» открыл регистрацию на всероссийскую акцию, приуроченную к 1 сентября

С каждым годом акцию поддерживает все больше школ. Фото: Фонд «Время добрых»

Благотворительный фонд «Время добрых» открыл регистрацию на ежегодную Всероссийскую акцию «Дети вместо цветов», приуроченную ко Дню знаний. Родители, школьники и педагоги могут объединиться для помощи тяжелобольным детям Донбасса.

ТАКАЯ ПОМОЩЬ НЕ ЗАВЯНЕТ

Суть акции «Дети вместо цветов» проста. 1 сентября класс дарит учителю один красивый общий букет от всех учеников, а сэкономленные средства направляются на оплату дорогостоящего лечения, диагностику и реабилитацию подопечных фонда «Время добрых». Ведь такая помощь не завянет!

— Важно совместить традиционную школьную практику дарения цветов к 1 сентября с добрыми делами милосердия. Эта акция привлекает внимание общества к проблемам детей, нуждающихся в лечении и поддержке, — сказала «КП Донецк» руководитель фонда «Время добрых» Ольга Сорокина.

С каждым годом акцию поддерживает все больше школ. Фото: Фонд «Время добрых»

ШАНС НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

С каждым годом акцию «Дети вместо цветов» поддерживает все больше школ региона. В 2023 году в ней участвовали пять школ и было собрано 180 тысяч рублей. В 2024 году акцией прониклись 25 школ, сэкономивших 288 550 рублей. А уже в прошлом году на лечение, диагностику и реабилитацию тяжелобольных детей присоединившиеся 85 школ направили 780 тысяч рублей.

Так, благодаря неравнодушным участникам акции в прошлом году фонду «Время добрых» удалось закрыть сбор и подарить шанс на выздоровление Полине Ковтун, которая борется с острым лимфобластным лейкозом. Девочка прошла тяжелейший путь лечения, включая пересадку костного мозга. Сегодня ее история — лучшее доказательство того, что вместе можно сотворить чудо.

О том, как принять участие в акции «Дети вместо цветов», можно узнать на официальном сайте акции, где размещены подробные инструкции.

С каждым годом акцию поддерживает все больше школ. Фото: Фонд «Время добрых»

С каждым годом акцию поддерживает все больше школ. Фото: Фонд «Время добрых»

«Время добрых» – это благотворительный фонд помощи детям с онкологическими, иммунологическими и другими тяжелыми заболеваниями, а также оказания помощи детям-сиротам в ДНР. Задача Фонда – помочь больным детям обрести здоровье, а несчастным детям – счастливое детство.

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