Важное направление – реабилитация Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшее время в Республиканской клинической больнице (РКБ) имени М.И. Калинина откроется восстановленная консультативная поликлиника. Оснащенная по московским стандартам, она ежедневно сможет принимать больше одной тысячи жителей со всей Донецкой Народной Республики. Понятие очередей теперь уйдет в прошлое. Об этом и многом другом в интервью «КП Донецк» заявил главный врач РКБ им. Калинина Иван Плахотников.

СОХРАНИЛИ КОЛЛЕКТИВ

Иван Плахотников рассказал, как в лечебном учреждении оказывается помощь с 2014 года Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

– Республиканская клиническая больница имени Калинина является флагманом здравоохранения ДНР, – рассказывает Иван Александрович. – Это самое крупное и мощное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, в котором оказывают все виды как плановой, так и экстренной медицинской помощи. В стационарах, поликлинике и диагностическом центре помощь пациентам оказывают врачи 36-ти специальностей. С 2014 года мы сохранили самое дорогое и самое главное – коллектив больницы, его костяк, не утратив ни одного отделения! И сейчас в Республиканской клинической больнице трудятся больше 2600 сотрудников. Мы оказываем медицинскую помощь 24/7 – как мирным жителям (не только с территории ДНР, но и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), так и военнослужащим.

Республиканская клиническая больница им. Калинина - флагман здравоохранения ДНР Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Республиканская клиническая больница им. Калинина - флагман здравоохранения ДНР Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

– А как больница работает сейчас? Что самое тяжелое?

– Мы постоянно боремся с вызовами, связанными с ограниченным количеством воды и перебоями электроснабжения. Уже научились с ними справляться, ведь они начались еще в 2014 году. Главное, что мы не уехали. Не оставили людей, которые здесь нуждались в помощи.

– Кто помогал больнице сохранить уровень оказания медицинской помощи?

– Волонтеры, неравнодушные жители. Знаете, у нас появилась возможность не только работать, но и чем работать, и на чем, благодаря гуманитарной помощи Российской Федерации.

Сосудистые центры оснащены по последнему слову техники Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Белые КамАЗы регулярно привозили медицинское оборудование, лекарственные препараты, изделия медицинского назначения. В гуманитарном грузе были также препараты для лечения коронавируса и прививки от гриппа. Благодаря помощи нашей Родины удалось сохранить самое важное направление – специализированную медицинскую помощь.

Так, мы сохранили кардиохирургию, лечение острого инфаркта. Сохранили направление оказания неотложной помощи при угрожающих жизни состояниях. Также продолжает работать нейрохирургическая служба. А нейрохирургическое отделение, детская и сосудистая нейрохирургия, нейроонкология – единственные в ДНР. Мы сохранили торакальную хирургию, операции при урологических заболеваниях. Продолжаем проводить трансплантации почки.

Помимо этого, пациенты, которые не могут жить без заместительной почечной терапии, все это время у нас получают программный гемодиализ. В 2014 году таких больных у нас было семь, а на сегодня – 130. Их подключают к аппарату искусственной почки три раза в неделю. Программный гемодиализ – это пожизненный метод очищения крови от токсинов и избытка жидкости, когда собственные почки пациентов не справляются с этой задачей. Мы гордимся тем, что все это нам удалось сохранить.

РАЗДЕЛЯТ ПОТОКИ

Сосудистые центры оснащены по последнему слову техники Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Сосудистые центры оснащены по последнему слову техники Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Сосудистые центры оснащены по последнему слову техники Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

– Насколько РКБ им. Калинина пострадала от террористических ударов ВСУ?

– Все 12 лечебных и диагностических корпусов (а сейчас их уже 15!) в той или иной степени были разрушены. Но, несмотря ни на что, наше лечебное учреждение свою работу ни на день не останавливало.

Так один из корпусов выглядел до восстановления регионом-шефом Москвой. Фото: РКБ им. Калинина

Например, в декабре 2022 года ВСУ обстреляли корпус нейрохирургии, разрушив прямым попаданием три палаты. Один пациент погиб. Тогда мы всех пациентов эвакуировали в подвал. Перевели в другое отделение. Утром приехали коммунальные службы, в сжатые сроки закрыли тепловой контур, восстановили отопление. Корпус уже через неделю начал функционировать – правда, не в полном объеме. Но оно и понятно: отделение по лечению новообразований головного мозга – уникальное.

А через день после этого было прямое попадание ВСУ в поликлинику. Четыре снаряда РСЗО «Вампир» полностью разрушили и обвалили фасад консультативной поликлиники. По счастливой случайности (а это было в 22.00), никто не пострадал. Дежурная спряталась за сейфом и осталась жива.

Современное оборудование улучшает состояние сосудов пациентов изнутри Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Важное направление – реабилитация пациентов после инсульта Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Важное направление – реабилитация пациентов после инсульта Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Важное направление – реабилитация пациентов после инсульта Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Благодаря помощи региона-шефа, Москвы, уже в ближайшее время откроем восстановленную современную поликлинику. 150 сотрудников, которые сейчас находятся в другой нашей поликлинике, перейдут работать в эти прекрасные условия. Восстановленная поликлиника оснащена электронной регистратурой, медицинской лабораторной информационной сетью, а также новым, ранее отсутствующим, диагностическим высокотехнологичным оборудованием. Здесь также откроются стационары и школа диабета, которой раньше не было.

Во вторую поликлинику для получения освидетельствования группы инвалидности люди порой занимали очередь с 6 часов утра. Теперь сможем реально снизить нагрузку, разделив потоки. В обновленном корпусе каждый день по всем видам направлений наши врачи будут принимать свыше одной тысячи жителей, а у второй поликлиники останется специализация решения экспертных вопросов для пострадавших, ветеранов СВО и их семей.

На сегодня все корпуса, которые были повреждены украинскими обстрелами, практически восстановлены, и в них продолжаем принимать пациентов.

Важное направление – реабилитация пациентов после инсульта Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

ДОНЕЦКИЙ СКЛИФ

– За последние полтора года больница, можно сказать, «нарастила мускулы».

– Действительно, за это время в нашем лечебном учреждении организованы два современных сосудистых центра, оснащенных всем необходимым. Один – по лечению острых нарушений мозгового кровообращения, инсультов. Второй – по лечению острого коронарного синдрома, инфаркта миокарда. И уже за год получены серьезные результаты. С инфарктом спасены более одной тысячи людей и примерно столько же пролечили людей с нарушением мозгового кровообращения.

В начале этого года Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл в больнице централизованную микробиологическую лабораторию. Раньше нужны были дни и даже недели, чтобы определить возбудитель, микроорганизм, спровоцировавший то или иное заболевание. Теперь правильный диагноз мы можем поставить в тот же день и, соответственно, сразу же начать правильное лечение.

Уникальное микробиологическое оборудование позволяет оптимизировать назначение антибактериальной терапии. Специалист уже через час определяет, какой из антибиотиков для пациента будет самым эффективным.

Республиканская клиническая больница им. Калинина - флагман здравоохранения ДНР Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В апреле этого года на базе нашей больницы Владимир Путин по видеосвязи открыл отделение по оказанию экстренной медицинской помощи, которое соединено с центральной транспортной артерией Донецка, проспектом Ильича. Это флагманский центр экстренной медицинской помощи, который пока работает не на полную мощность. Сейчас здесь 23 койки. По оснащению это отделение – аналог больниц Склифосовского и Боткина. Открытие данного отделения стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Сюда привозят пострадавших без сознания, с кровотечением или инфарктом. После ДТП, с отравлением; проблемой, требующей срочного хирургического лечения. С аппендицитом, холециститом, ущемленной грыжей, гипертоническим кризом, отитом, плевритом, мочекаменной болезнью. В одном месте оказываем все необходимые виды медицинской помощи, спасаем человеческие жизни.

Также на базе РКБ им. Калинина открыт Республиканский эндокринологический центр. Здесь помогаем пациентам с различными эндокринными заболеваниями, чаще всего это сахарный диабет. Такие больные получают комплексную диагностику и комплексное лечение. Специальное лечение осложнений сахарного диабета.

Новое современное оборудование помогает спасать самых тяжелых пациентов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Новое современное оборудование помогает спасать самых тяжелых пациентов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Новое современное оборудование помогает спасать самых тяжелых пациентов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

– Как проходит переоснащение лечебного учреждения?

– За последнее время, особенно когда стали частью Российской Федерации, мы семимильными шагами улучшили свою материально-техническую базу. Только за крайние два с половиной года получили больше одной тысячи единиц различного современного медицинского оборудования. К примеру, оборудование для лечения органов зрения, лор-патологий. Важно, что на этом оборудовании уже работают квалифицированные специалисты. Мы целеустремленно смотрим вперед, не забывая того, что было раньше. Период с 2014 года сделал наш коллектив более сплоченным и дружным. И нам уже проще справляться с вызовами времени.

В Донецке работает аналог московского Склифа

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