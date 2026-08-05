В Мариуполе возводят жилой комплекс «Дом у Моря». Фото: Корпорация развития Донбасса

В Мариуполе на первой линии Азовского побережья продолжается строительство нового видового жилого комплекса «Дом у Моря». На сегодняшний день общий уровень готовности объекта достиг десяти процентов. Главным преимуществом новостройки станет панорамный вид на море, который будет открываться практически из окон каждой квартиры. Общая жилая площадь дома превысит 9,2 тысячи квадратных метров.

К настоящему моменту строители полностью завершили нулевой цикл работ. На объекте закончена разработка котлована, успешно выполнено грунтозамещение и залит монолитный фундамент. В данный момент специалисты заняты армированием и бетонированием стен, а также возведением пилонов цокольного этажа.

В Мариуполе возводят жилой комплекс «Дом у Моря». Фото: Корпорация развития Донбасса

Всего в жилом комплексе насчитывается 258 квартир самых разных планировок. Покупателям предложат как компактные студии площадью от 29 квадратных метров, так и просторные трехкомнатные варианты евроформата до 59 квадратных метров. На верхних этажах здания разместятся комфортабельные квартиры площадью до 100 квадратных метров с высокими потолками и панорамными лоджиями. Недвижимость доступна для приобретения по льготной программе государственной ипотеки под два процента годовых.

Проект реализуется застройщиком ГК «Садовое кольцо» при поддержке Минстроя ДНР и находится на сопровождении Корпорации развития Донбасса.

Ранее сообщалось, что в Жовтневом районе Мариуполя завершили восстановление многоквартирного дома на проспекте Металлургов. Работы выполнили специалисты из Ленинградской области под руководством «РКС-НР».

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