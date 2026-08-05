В нынешнем году жители ДНР впервые будут уплачивать имущественный, транспортный и земельный налоги Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В региональном управлении ФНС рассказали, как жителям заранее проверить сведения об их собственности для уплаты налогов на имущество в ДНР в 2026 году.

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ЖИТЕЛЯМ ЗАРАНЕЕ ПРОВЕРИТЬ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ СОБСТВЕННОСТИ

В нынешнем году жители ДНР впервые будут уплачивать имущественный, транспортный и земельный налоги. Налоговые уведомления отправят гражданам в конце сентября через портал «Госуслуги» или по почте. Чтобы в уведомлении не было ошибок, ФНС рекомендует уже сейчас проверить в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц (ЛК ФЛ) сведения об объектах имущества.

В разделе «Имущество» отражаются сведения, которые ФНС получает от регистрирующих органов: Росреестра, ГИБДД, ГИМС, Гостехнадзора и других.

Увидеть объекты, их характеристики и регистрационные данные можно при открытии списка «Все виды имущества». Он включает:

- «Недвижимое имущество», где отображаются квартиры, дома, гаражи и иные строения;

- «Земельный участок» — земельные участки всех видов;

- «Наземный транспорт» — сведения об автомобилях, мотоциклах, автобусах и других самоходных машинах и механизмах;

- «Водный транспорт» — данные о катерах, лодках, гидроциклах, яхтах, парусных судах и т.д.;

- «Воздушный транспорт» — сведения о самолетах, вертолетах и иных летательных аппаратах.

Рядом со списком доступна настройка отображения объектов по статусу: снятые с учета и действующие.

В случае обнаружения неточностей можно через ЛК ФЛ сразу направить обращение на их корректировку либо внести сведения по недостающему объекту.

Кроме того, в личном кабинете доступны действия по оформлению льготы или выбору льготного объекта.

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО В ДНР В 2026 ГОДУ: СРОК И ПОРЯДОК УПЛАТЫ

Крайний срок уплаты имущественных налогов – не позднее 1 декабря 2026 года.

Сделать это можно любым удобным способом: непосредственно на портале «Госуслуги», в сервисе ЛК ФЛ, с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России, через мобильное приложение банка по QR-коду из квитанции или по общим реквизитам в отделении любого банка.

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