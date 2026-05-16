«Личный кабинет налогоплательщика» позволяет дистанционно взаимодействовать с налоговой службой, оформлять и получать различные документы

В региональном управлении Федеральной налоговой службы (УФНС) рассказали об услугах в личном кабинете налогоплательщика в ДНР в 2026 году.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП

В управлении ФНС сообщили, что сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (ЛК ФЛ) позволяет гражданам дистанционно взаимодействовать с налоговой службой.

Получить доступ к ЛК ФЛ можно тремя способами:

1. Через налоговую инспекцию. Для этого нужно обратиться в любое отделение ФНС, которое работает с физическими лицами. Сотрудник выдаст вам регистрационную карту с логином (ИНН) и временным паролем, который потом вы можете сменить.

2. Через портал «Госуслуги». Для этого у вас должна быть на портале подтвержденная учетную запись. Для авторизации необходимо перейти на сайт ФНС (nalog.gov.ru). Выбрать раздел «Физические лица». Нажать кнопку «Личный кабинет», выбрать «Войти через Госуслуги (ЕСИА)». Далее ввести логин (телефон, почту или СНИЛС) и пароль на «Госуслугах». Затем подтвердить вход с помощью кода из СМС или биометрии, если включена двухфакторная авторизация.

3. С помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Для этого сначала нужно оформить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) в приложении «Госключ». Потребуется подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги», загранпаспорт нового образца (биометрический, на 10 лет) и смартфон или планшет с функцией NFC.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕРВИСОМ

Знакомство с сервисом целесообразно начать с персональных данных пользователя. Они находятся в правом верхнем углу главной страницы.

Если в сведениях обнаружена ошибка, их можно уточнить, направив через ЛК обращение и прикрепив подтверждающие документы. Особое внимание следует уделить месту жительства, поскольку оно влияет на правила исчисления имущественных налогов.

В профиле также можно получить информацию о банковских счетах, налоговых льготах, а также проверить свое участие в организациях в качестве учредителя или руководителя.

При обнаружении, что на ваше имя незаконно зарегистрировали юридическое лицо, рекомендуем сообщить об этом в регистрирующий орган.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКИЕ ДОСТУПНЫ РАЗДЕЛЫ И УСЛУГИ

Сервис содержит несколько ключевых разделов, позволяющие получить в режиме онлайн различные услуги:

- «Налоги». В разделе находится информация о едином налоговом счете (ЕНС): баланс, история операций, предстоящие платежи и задолженность. Позволяет уплатить налоги.

- «Имущество». Отражаются данные по объектам налогообложения: транспорту, недвижимости, земельным участкам и других. Можно актуализировать эти сведения и оформить льготу по имущественным налогам.

- «Доходы». Указываются доходы от работодателя, удержанный НДФЛ и исчисленные страховые взносы, полученные банковские проценты по вкладам. Здесь можно сформировать справку о доходах и заявить дополнительный доход.

- «Вычеты». Позволяет получить налоговые вычеты в упрощенном порядке либо заполнить и отправить для этого декларацию 3 НДФЛ.

- «Чеки». Раздел помогает загрузить электронные версии чеков, выгрузить сведения о них в отдельный файл.

- «Каталог обращений». Позволяет направить в налоговый орган запросы на получение справок, подать заявление на оформление льготы, о распоряжении средствами на ЕНС. В этом разделе, в частности, можно запросить и получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), ИНН и сведения о банковских счетах в электронном виде.

Какие налоговые вычеты могут получить жители ДНР в 2026 году: все виды льгот

Рассказываем, какие налоговые вычеты в ДНР в 2026 году доступны жителям и как их оформить