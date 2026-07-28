Налоговые уведомления будут приходить по почте только в случае, если вы не зарегистрированы на портале «Госуслуги» или в личном кабинете налогоплательщика Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В региональном управлении ФНС рассказали о новом порядке получения через портал «Госуслуги» налоговых уведомлений жителями ДНР в 2026 году.

НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ДНР: КАК ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ С 1 АВГУСТА 2026 ГОДА

В налоговой службе сообщили, что с 1 августа 2026 года вступают в силу изменения для уплаты гражданами транспортного и земельного налогов, налога на имущество и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) через единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

Если раньше для получения налоговых уведомлений на портале «Госуслуги» необходимо было подавать заявление-согласие, то теперь система станет полностью автоматической: уведомления будут выгружаться в личные кабинеты пользователей «Госуслуг» без дополнительных действий со стороны граждан. Причем налоговые уведомления будут передаваться всем налогоплательщикам – физическим лицам, кто зарегистрирован на «Госуслугах», то есть учтен в единой системе идентификации и аутентификации.

Исключения из этого правила:

- если налогоплательщик через «Госуслуги» написал отказ от получения документов на портале;

- подал уведомление о прекращении получения документов от налоговых органов через личный кабинет на «Госуслугах».

В таких случаях налоговые уведомления будут приходить по почте или через личный кабинет налогоплательщика.

Дополнительно можно получить уведомление на бумаге не позднее пяти рабочих дней после подачи заявления о его выдаче в любой налоговый орган, обслуживающий граждан, а также в уполномоченный офис МФЦ.

НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ДНР: КТО ПОЛУЧИТ И СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Рассылка налоговых уведомлений начнется в конце сентября 2026 года. Крайний срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2025 год – не позднее 1 декабря 2026 года. Если этого не сделать, то со 2 декабря будет ежедневно начисляться пени, а налоговый орган направит требование об уплате. Если должник его не исполнит, то последует обращение в суд. Далее долг будут взыскивать принудительно судебные приставы.

Напомним, что жители ДНР в связи с переходным периодом не платили в прошлом году транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество. В нынешнем наших сограждан впервые ожидает эта процедура.

Важно знать, что налоговое уведомление не направляется, если у гражданина есть льготы по полному освобождению от уплаты налога. Список льготников опубликован на сайте ФНС.

Уплатить налоги можно будет любым удобным способом: непосредственно на портале «Госуслуги», в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России, через мобильное приложение банка по QR-коду из квитанции или по общим реквизитам в отделении любого банка.

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