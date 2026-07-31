ЕИПП РФ представил 25 проектов планировки территорий для городов ДНР. Фото (архив): Минстрой ДНР

В Едином институте пространственного планирования России состоялось рабочее совещание с представителями профильных министерств и ведомств ДНР. Участники встречи подробно рассмотрели 25 проектов планировки территорий для шести населенных пунктов региона, а также обсудили архитектурно-градостроительную концепцию разработки уникального дизайн-кода для города Ясиноватая.

Среди градостроительных документов эксперты уделили особое внимание 20 разрабатываемым и пяти планируемым к разработке проектам. В их число вошли два проекта планировки линейных объектов, предусматривающие строительство важных магистральных улиц районного значения. В Донецке новую дорогу проложат на участке от проспекта Александра Матросова до улицы 60-летия СССР, а в Макеевке - от улицы Томской до улицы Давыденко. Разрабатываемые проекты для Донецка, Макеевки, Горловки, поселка Мангуш, а также Шахтерского и Новоазовского муниципальных округов охватывают размещение нового жилья, промышленных комплексов, развитие транспортных сетей и рекреационных зон.

В ходе обсуждения специалисты проанализировали транспортно-планировочную структуру территорий, эскизы перспективной застройки и ключевые технико-экономические показатели, сделав главный акцент на эффективности использования имеющихся земель. Кроме того, на встрече провели анализ архитектурных особенностей Ясиноватой для создания единого городского стиля и сформировали список из 14 перспективных площадок, где разработка проектов планировки начнется в 2027 году.

Ранее сообщалось, что в ДНР состоялось обсуждение схемы территориального планирования, охватывающей 12 ключевых муниципальных образований региона. В их число вошли городские округа Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево, Снежное, Харцызск, Торез, Дебальцево, Докучаевск и Иловайск, а также Шахтерский и Ясиноватский округа. Специалисты ЕИПП РФ совместно с представителями региональных министерств и местных администраций определили долгосрочные ориентиры развития территорий до 2046 года.

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