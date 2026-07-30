Новый город в городе: В Кировском районе Донецка утвержден проект планировки нового жилого массива

В Кировском районе Донецка построят дома, школы, детские сады и поликлинику (архивное фото) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе Донецка утвержден проект планировки территории, который обещает превратить юго-западную часть города в современный и самодостаточный жилой массив. Новый микрорайон разместится на участке площадью почти 63 гектара - это пространство сопоставимо с размером ста футбольных полей. Реализация проекта позволит существенно обновить облик этой части столицы ДНР и обеспечить тысячи семей качественным жильем. Об этом сообщили в Минстрое ДНР.

Программа застройки предполагает возведение новых жилых площадей общим объемом более 558 тысяч квадратных метров. Это будут светлые квартиры с современными планировками, рассчитанные на долгосрочную перспективу развития района. Архитектурная концепция микрорайона строится на принципе «город в городе», где все необходимые объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности от дома.

В Кировском районе Донецка построят дома, школы, детские сады и поликлинику. Фото: Минстрой ДНР

Для обеспечения комфортной жизни в новом массиве запланировано создание мощной социальной базы. Проект предусматривает строительство двух крупных школ, суммарно рассчитанных на 2900 мест, и двух детских садов. Также на территории микрорайона откроется современная поликлиника, появится пожарное депо, а для любителей отдыха на свежем воздухе будут разбиты два обширных сквера.

На первых этажах домов разместятся коммерческие помещения - магазины, кафе и службы сервиса. Проблема парковки будет решена за счет строительства многоуровневого паркинга на 300 машин, что позволит освободить дворы от транспорта и сделать их безопасными для пешеходов и детей. Кроме того, в микрорайоне появится новая конечная станция наземного транспорта, что значительно улучшит транспортную доступность и связность нового жилого массива с остальными районами Донецка.

Ранее сообщалось, что площадь Докучаевска планируют увеличить в 2,5 раза. В Докучаевске планируют построить новые производства и жилые кварталы.

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