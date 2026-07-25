Российские войска за неделю освободили населенный пункт Ленина и Белицкое в ДНР (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации за неделю освободили два населенных пункта, а также продолжали продвигаться в ДНР. Так, бойцы группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, а также нанесли удары по шести бригадам противника в ДНР и Харьковской области.

В зоне ответственности российской группировки войск ВСУ потеряли до 1495 военнослужащих, 23 бронемашины, 105 автомобилей, восемь артсистем, РСЗО «Верба», восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

- Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Ленина (Мирное) и город Белицкое Донецкой Народной Республики, - сообщили в Минобороны России.

За неделю ВС РФ нанесли удары по 15 бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. На данном направлении противник потерял более 2415 военнослужащих, 19 бронемашин, 49 автомобилей, 11 артсистем и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Тем временем бойцы Южной» группировки войск за неделю продвинулись в глубину обороны противника. ВС РФ нанесли удары по 11 бригадам вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике.

Всего в зоне ответственности российской группировки войск ВСУ потеряли свыше 1175 человек личного состава, 23 бронемашины, 174 автомобиля и 17 артсистем.

Ранее Минобороны России показало кадры освобождения Белицкого в Донецкой Народной Республике. Успех штурмовых подразделений группировки войск «Центр» во многом предопределила ювелирная работа операторов беспилотных летательных аппаратов из специального отряда «Вега».

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