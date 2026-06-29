Главное – снизить смертность: Директор Службы автомобильных дорог Донбасса рассказал о модернизации дорожной отрасли в ДНР

Директор Службы автомобильных дорог Донбасса Денис Тюрин Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике за два года будет внедрена Единая интеллектуальная транспортная система (ИТС). Она включает в себя контроль за ремонтом дорожного покрытия, управление интенсивностью движения транспорта, в том числе с помощью «умных» светофоров, выявление очагов аварийности и других повторяющихся на том или ином участке проблем, а также организацию современного освещения, включая практически все транзитные участки региональной и межмуниципальной сети. О первых результатах внедрения современной транспортной системы «КП Донецк» рассказал директор Службы автомобильных дорог Донбасса Денис Тюрин.

ЖИВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

– Уже сейчас, спустя всего месяц после развертывания платформы ИТС, видно главное: система начинает работать как инструмент управления. Она не просто хранит сведения о трассах – позволяет смотреть на дорожную сеть как на живую инфраструктуру, которая меняется, требует контроля и должна управляться на основе исключительно достоверных данных, – заявил Денис Тюрин.

Следующий этап развития системы связан с комплексным цифровым управлением дорожной деятельностью.

– Для нас принципиально важно, чтобы дорога в системе была не просто линией на карте, – говорит Денис Сергеевич. – За каждым участком должны стоять его характеристики, состояние, история изменений, выполненные работы. Документы, фотографии, данные диагностики и управленческие решения. Так формируется модель жизненного цикла дороги. Обнаружен дефект – он становится не просто записью в таблице, а событием с координатами, фотографией, ответственными… На основании всех этих данных можно принимать решение, где ремонт необходим в первую очередь, какие работы нужно запланировать и так далее.

Такой подход важен для региона, где дорожная сеть активно развивается. Он позволяет избежать непонятных ситуаций, когда у разных участников процесса существуют разные версии одной и той же дороги. Единая интеллектуальная транспортная система для дорожных служб и ведомств станет источником достоверных данных.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

На недавнем Всероссийском конгрессе «Дороги Донбасса» Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в этом году запланировано привести в нормативное состояние порядка 900 километров федеральных, региональных трасс, а также улично-дорожной сети. Руководитель региона держит на контроле темпы и качество модернизации дорожной отрасли.

Конгресс «Дороги Донбасса» помогает поднимать дорожный комплекс региона на новый уровень Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

– В планах на этот год – капитальный ремонт и расширение до четырех полос федеральной трассы «Новороссия», которая является частью масштабного проекта по созданию транспортного кольца вокруг Азовского моря. Также продолжаем ремонтировать Мариупольскую трассу. Сейчас активно проводим замену слоев износа дорожного покрытия межмуниципальной сети в Волновахском, Амвросиевском и Старобешевском районах, – отметил Денис Тюрин.

По данным Службы автомобильных дорог Донбасса, в этом году впервые в регионе современным освещением будет охвачено более 150 километров региональных трасс – в Донецке, Снежном, Шахтерске и Амвросиевке.

– К 2030 году планируем искусственным освещением охватить практически все транзитные участки региональной и межмуниципальной сети, – сказал директор Службы автомобильных дорог Донбасса.

«УМНЫЕ» ДОРОГИ

– Наша главная задача – снизить смертность в ДТП, – продолжает Денис Тюрин. – В этом направлении мы работаем совместно с ГИБДД, Администрациями. Оперативно реагируем на обоснованные требования граждан – это касается в том числе установки дополнительных светофоров и освещения дорог. Зимой автоматические дорожные метеостанции будут давать прогноз для дорожников на ближайшие сутки, часы. Дорожные службы смогут еще быстрее реагировать на изменение погодных условий.

Внедрение ИТС сделает управление дорожным комплексом региона заметно эффективнее. По данным Службы автомобильных дорог Донбасса, до конца этого года в ДНР установят 10 автоматических дорожных метеостанций, три динамических информационных табло, а также семь пунктов учета интенсивности движения.

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