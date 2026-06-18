Донецкая библиотека получила спецдиплом «Книга года» за издание о Саур-Могиле Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Донецкая республиканская универсальная научная библиотека имени Крупской удостоена Специального диплома Межрегионального фестиваля-конкурса «Книга года - 2026». Награда присуждена за издание «Саур-Могила: от легенды к подвигу» в номинации «Лучшее краеведческое издание имени Сергея Алексеевича Жилина». Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

Подведены итоги Межрегионального фестиваля конкурса «Книга года - 2026», ставшего ярким завершением VII Литературного фестиваля «На родине П.И. Чайковского», организованного Национальной библиотекой Удмуртской Республики.

Донецкая библиотека получила спецдиплом «Книга года» за издание о Саур-Могиле. Фото: Министерство культуры ДНР

В Год единства народов России на конкурс поступило 203 книжные новинки на 14 языках от издательских организаций из 21 региона страны.

По результатам конкурса библиотеке имени Крупской присужден Специальный диплом в номинации «Лучшее краеведческое издание имени Сергея Алексеевича Жилина» за книгу «Саур-Могила: от легенды к подвигу».

Книга является результатом совместного издательского проекта с Российской государственной библиотекой и подготовлена на основе документов из фонда отдела краеведения Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени Крупской, а также фотоматериалов, предоставленных жителями ДНР.

Донецкая библиотека получила спецдиплом «Книга года» за издание о Саур-Могиле. Фото: Министерство культуры ДНР

В издании прослеживается историческая преемственность ратных подвигов защитников Саур-Могилы: читатель найдет сведения о древней истории стратегической высоты, легендах, связанных с ее происхождением и названием, а также подробные рассказы о боевых сражениях за курган в 1943 и 2014 годах и о героях, его защищавших.

Заместитель заведующего отделом книжных изданий издательства Российской государственной библиотеки «Пашков дом» Лариса Рязанцева поздравила руководство и авторский коллектив библиотеки с заслуженной наградой.

Ранее сообщалось, что ансамбль песни и танца «Донбасс» выступил в Москве на фестивале «Песни России». Особый восторг публики вызвала легендарная «Калинка» в исполнении донецкого ансамбля, которая по-настоящему покорила сердца зрителей.

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