Ансамбль песни и танца «Донбасс» продолжает свое участие в XX Всероссийском фестивале-марафоне «Песни России». После успешных выступлений в Калужской области эстафету приняла Москва. В Культурном центре «Моссовет» прошел грандиозный праздничный концерт, в котором художественный руководитель фестиваля, народная артистка РФ Надежда Бабкина и множество коллективов из разных регионов страны. Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.
Концерт открылся торжественным исполнением песни «Широка страна моя родная» ансамблем «Русская песня». В программе, помимо «Донбасса», выступили ансамбли «Славяне», «Россияне» и «Мерема», талантливая певица Анна Кузьмищева, уникальный исполнитель горлового пения Олит Тевлянаут, хор Владимирского областного музыкального колледжа имени А. П. Бородина, колоритный чеченский фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо», а также популярные группы «После 11» и Евгений Гор.
На протяжении всего вечера зрители наслаждались богатой палитрой народных и современных композиций. В зале не было свободных мест, а атмосфера была наполнена восторгом. Во время многих номеров гости вставали и танцевали вместе с артистами, награждая их продолжительными аплодисментами. Особый восторг публики вызвала легендарная «Калинка» в исполнении донецкого ансамбля «Донбасс», которая по-настоящему покорила сердца зрителей.
Праздничный концерт завершился совместным исполнением проникновенных песен «Родина» и «Славься». Затем все участники фестиваля вышли на сцену для финального зажигательного номера под названием «Подплясочка», который стал ярким аккордом вечера.
Ранее сообщалось, что ансамбль «Донбасс» успешно завершил первую часть своего гастрольного тура в рамках ХХ юбилейного Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». Выступления коллектива из Донецкой Народной Республики, который в этом году впервые принимает участие в проекте, состоялись в городах Калужской области.
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