Ансамбль «Донбасс» выступил в Москве на фестивале «Песни России». Фото: Министерство культуры ДНР

Ансамбль песни и танца «Донбасс» продолжает свое участие в XX Всероссийском фестивале-марафоне «Песни России». После успешных выступлений в Калужской области эстафету приняла Москва. В Культурном центре «Моссовет» прошел грандиозный праздничный концерт, в котором художественный руководитель фестиваля, народная артистка РФ Надежда Бабкина и множество коллективов из разных регионов страны. Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

Ансамбль «Донбасс» выступил в Москве на фестивале «Песни России». Фото: Министерство культуры ДНР

Концерт открылся торжественным исполнением песни «Широка страна моя родная» ансамблем «Русская песня». В программе, помимо «Донбасса», выступили ансамбли «Славяне», «Россияне» и «Мерема», талантливая певица Анна Кузьмищева, уникальный исполнитель горлового пения Олит Тевлянаут, хор Владимирского областного музыкального колледжа имени А. П. Бородина, колоритный чеченский фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо», а также популярные группы «После 11» и Евгений Гор.

Ансамбль «Донбасс» выступил в Москве на фестивале «Песни России». Фото: Министерство культуры ДНР

На протяжении всего вечера зрители наслаждались богатой палитрой народных и современных композиций. В зале не было свободных мест, а атмосфера была наполнена восторгом. Во время многих номеров гости вставали и танцевали вместе с артистами, награждая их продолжительными аплодисментами. Особый восторг публики вызвала легендарная «Калинка» в исполнении донецкого ансамбля «Донбасс», которая по-настоящему покорила сердца зрителей.

Ансамбль «Донбасс» выступил в Москве на фестивале «Песни России». Фото: Министерство культуры ДНР

Праздничный концерт завершился совместным исполнением проникновенных песен «Родина» и «Славься». Затем все участники фестиваля вышли на сцену для финального зажигательного номера под названием «Подплясочка», который стал ярким аккордом вечера.

Ансамбль «Донбасс» выступил в Москве на фестивале «Песни России». Фото: Министерство культуры ДНР

Ранее сообщалось, что ансамбль «Донбасс» успешно завершил первую часть своего гастрольного тура в рамках ХХ юбилейного Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». Выступления коллектива из Донецкой Народной Республики, который в этом году впервые принимает участие в проекте, состоялись в городах Калужской области.

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