Ольга Клюева, Эдгард Запашный и Арина Клюева (справа налево)

Донецкой Народной Республике необходима кафедра циркового искусства на базе Донецкого цирка «Космос». Об этом на пресс-конференции по итогам участия в международном фестивале «Принцесса цирка» заявила титулованная воздушная гимнастка, режиссер-постановщик цирка «Космос» Ольга Клюева, отвечая на вопрос корреспондента «КП Донецк», о чем вы мечтаете.

Воздушные гимнастки из Донецка Ольга и Арина Клюевы привезли с Международного фестиваля «Принцесса цирка» «Золотую корону» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

ТАЛАНТ, ПОМНОЖЕННЫЙ НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

– В Луганске есть кафедра циркового искусства. Думаю, что назрела потребность открытия такой кафедры и в столице ДНР. Ведь важно повышать уровень подготовки наших талантливых цирковых коллективов, – сказала Ольга Клюева.

На сегодня в регионе больше 20 самодеятельных цирковых коллективов, которые прославляют донецкий край.

РОДНЫЕ СТЕНЫ ТВОРЯТ ЧУДЕСА

Ольга Владимировна родом из небольшого донбасского города Снежное. Там с 13 лет она занималась в цирковой студии «Мечта». В студии познакомилась со своим будущим мужем. Александр Клюев – бывший эквилибрист. Сейчас работает администратором цирка «Космос» и обеспечивает безопасность супруги и дочери во время выполнения ими трюков.

Воздушные гимнастки из Донецка Ольга и Арина Клюевы привезли с Международного фестиваля «Принцесса цирка» «Золотую корону» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Воздушные гимнастки из Донецка Ольга и Арина Клюевы привезли с Международного фестиваля «Принцесса цирка» «Золотую корону» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

– С Александром работали в Тайване и там поняли, что не можем друг без друга. Вместе объездили полмира, работая на круизных кораблях, – рассказала Ольга Клюева.

Их дочь Арина, можно сказать, выросла на манеже.

– Воздушная гимнастика – это чувство свободы, полета, – говорит Арина Клюева.

Сейчас она – участница любительской студии «Виват» цирка «Космос». Еще увлекается конным спортом. Девочка занимается конкуром в конно-спортивном клубе «Татерсаль».

– Хочу купить лошадь и сделать номер с лошадью, – рассказала о своей мечте Арина.

Воздушные гимнастки из Донецка Ольга и Арина Клюевы привезли с Международного фестиваля «Принцесса цирка» «Золотую корону» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

А на вопрос, в чем черпаете силы, Ольга Клюева ответила так:

– Порой говорят, как вы здесь живете, у вас же ничего нет… Здесь тяжело. Но родные стены «Космоса» дают надежду на то, что все будет хорошо.

Ранее «КП Донецк» сообщала, что воздушные гимнастки из Донецка Ольга и Арина Клюевы – мама и 14-летняя дочь привезли с Международного фестиваля «Принцесса цирка», который проходил в сердце Поволжья – Саратове, «Золотую корону». На манеже одного из первых стационарных цирков России четыре дня выступали более ста артисток из 16 стран. Весь зал после исполнения дончанками уникального номера встал. Аплодировало стоя даже жюри.

Воздушные гимнастки из Донецка Ольга и Арина Клюевы привезли с Международного фестиваля «Принцесса цирка» «Золотую корону» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

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