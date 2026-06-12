«Вместе с ЦСКА воспитаем новых чемпионов!»: Легенда российского гандбола Игорь Левшин побывал с Кубком России в ДНР

В ДНР приехала делегация спортивного клуба ЦСКА во главе с Игорем Левшиным. Фото: ТГ/Швец

В Донецкую Народную Республику приехала делегация спортивного клуба ЦСКА во главе с легендой российского гандбола, исполнительным директором клуба, трехкратным чемпионом Суперлиги Игорем Левшиным. Главным сюрпризом встречи стал привезенный Кубок России - его специально доставили сюда для того, чтобы вдохновить местных спортсменов. Об этом сообщил министр спорта и туризма ДНР Максим Швец.

Он обсудил с представителями ЦСКА перспективы развития гандбола в Республике, а также возможности сотрудничества с одним из сильнейших клубов страны. Как подчеркнул министр, эта работа ведется в четком соответствии с Народной программой партии «Единая Россия» и направлена на системное укрепление спортивной инфраструктуры и поддержку юных талантов.

В ДНР развивают различные виды спорта, в том числе гандбол. Фото: ТГ/Пушилин

Важной частью визита стал практический мастер класс для молодых спортсменов Республики. Гости поделились с ребятами профессиональными секретами, разобрали ключевые приемы и рассказали, как строится путь к большим победам. Для юных гандболистов возможность поучиться у признанного мастера и увидеть вживую главный трофей страны стала мощным стимулом и ярким событием.

В ДНР развивают различные виды спорта, в том числе гандбол. Фото: Федерация гандбола ДНР

- Уверен, эта встреча зарядит команду на новые громкие победы. Вместе с такими партнерами, как ЦСКА, мы воспитаем новых чемпионов! - заявил Максим Швец.

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