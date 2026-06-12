В ДНР запретили пассажирские перевозки по ночам из-за угрозы атак ВСУ

Автобусы и маршрутки в ДНР не будут ездить с 21:00 до 05:00 Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике в целях обеспечения безопасности граждан введен запрет на пассажирские перевозки в ночное время. Соответствующее решение принял Штаб обороны ДНР - оно вступает в силу с 12 июня.

Согласно документу, на территории Республики запрещается осуществлять любые пассажирские автомобильные перевозки с 21:00 до 05:00 по московскому времени.

- Решением Штаба обороны Донецкой Народной Республики от 11.06.2026 № 302 с 12 июня запрещается осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских автомобильных перевозок в период с 21:00 до 05:00 часов, - говорится в сообщении.

Кроме того, приостановлена отправка организованных групп детей на отдых и оздоровление за пределы ДНР.

Напомним, что в ДНР активизировались атаки беспилотников ВСУ. Под удары противника все чаще попадают гражданские объекты и транспорт. Так, ранним утром 3 июня на территории Республики украинский дрон атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Подольск - Симферополь. В результате удара погибли восемь человек, еще 11 получили ранения.

ВСУ наносят ущерб не только мирным людям, но и критически важной инфраструктуре. Так, в результате атаки на энергосистему ДНР была обесточена фильтровальная станция - это привело к отключению водоснабжения в Донецке, Макеевке и Ясиноватой. Специалисты уже работают на местах и готовы оперативно запустить оборудование, как только будет восстановлено электроснабжение.

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