Жители Донецка, Макеевки и Ясиноватой остались без воды из-за атаки ВСУ

Прекращена подача воды на несколько городов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР из-за атаки ВСУ обесточена фильтровальная станция. В результате без воды остались жители сразу трех крупных городов. Об этом сообщили в компании «Вода Донбасса».

Там уточнили, что подача воды прекращена на Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

- В результате атаки на энергетическую инфраструктуру обесточена фильтровальная станция и прекращена подача воды на города: Донецк, Ясиноватая, часть Червоногварлейского района Макеевки, - говорится в сообщении.

В компании отметили, что специалисты уже работают на местах и готовы оперативно запустить оборудование - как только будет восстановлено электроснабжение. В «Воде Донбасса» призвали жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что после освобождения территории ДНР от ВСУ канал Северский Донец - Донбасс будет возрожден. Восстановлением главной водной артерии Донбасса займутся лучшие специалисты с самым передовым оборудованием.

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