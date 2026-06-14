Галина Николаевна над своей новой книгой работала пять лет Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Донецкая поэтесса Галина Боженко выпустила новую, уже 40-ю, книгу стихов «На горизонтах риска и любви». Одна книга вышла в двух форматах – большом и малом. Большой – это объемный труд автора, вместивший 500 страниц формата А5, а так называемая «выжимка» из него, карманный вариант, предназначен специально для участников СВО.

БОЕВОЙ ДУХ

– Книгой малого формата очень удобно пользоваться, – рассказывает «КП Донецк» Галина Боженко. – Ее можно сбросить с коптера, а также можно положить в нагрудный карман, удобно пользоваться в блиндаже или окопе.

В этот формат книги автор поместила свои самые жизнеутверждающие и боевые, поднимающие мотивацию и боевой дух произведения. Как говорит сама поэтесса, «солнечные стихи». Слово об авторе в новом поэтическом сборнике Г.Н. Боженко написал известный военный эксперт и писатель из Москвы Александр Артамонов, который хорошо знает волонтерский центр «Выручалочка» и Центр культурного просвещения и социальной помощи «Паруса надежды», создателем и руководителем которых является Боженко.

Первые экземпляры книги Галина Боженко передала бойцам вместе с гуманитарной помощью, доставленной автопробегом «Путь к победе. Владивосток-Донецк, 2026». Фото: Архив Галины Боженко

Первые экземпляры книги Галина Боженко передала бойцам вместе с гуманитарной помощью, доставленной автопробегом «Путь к победе. Владивосток-Донецк, 2026». Фото: Архив Галины Боженко

Каждую свою книгу «На горизонтах риска и любви» поэтесса подписывает для конкретного бойца

– Галина Николаевна – явление незаурядное как в поэзии, так и в своем подвижничестве. Центр помощи ребятам в окопах, ветеранам и просто обычным людям находится в самой опасной части Донецка: на стыке Куйбышевского и Киевского районов. Помню, как в 2022 году познакомился с Галиной Николаевной, когда участвовал в гуманитарном конвое, который мы привезли в Донбасс. Груз доставили и разгрузили, а потом под нескончаемый грохот канонады Галина Боженко здесь же, в «Парусах надежды», устроила нам незабываемый концерт, где звучали не только ее стихи, но и музыка местного композитора, звучали произведения других авторов. Мы слушали, затаив дыхание. Наверное, так же слушали люди концерт на руинах Сталинграда 80 лет назад, – поделился своими впечатлениями Александр Германович.

Книга вызвала живой интерес у бойцов. Фото: Архив Галины Боженко

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЛЫСЕНКО

Первый раздел книги «На горизонтах риска и любви» открывает фотография погибшего поэта, ополченца-воина автора-исполнителя из Донецка Сергея Лысенко. Он параллельно с защитой Отечества вместе с автором книги выступал с благотворительными концертами. Будучи автором-исполнителем, Лысенко был участником литературно-музыкальном клуба «Открытое сердце Донбасса», которым с 2015 года руководит поэтесса Галина Боженко.

– 3 мая 2022 года в Москве Сергей Лысенко получил из рук боевого генерала награду за победу во Всероссийском конкурсе патриотической песни. Столицу страны он покорил своей песней «Не стреляй», – вспоминает Галина Николаевна. – А 9 мая 2022 года командир Лысенко повторил подвиг Александра Матросова, закрыв собой двоих своих сослуживцев при внезапном минометном обстреле со стороны ВСУ. Ребята, которые эвакуировали Сергея в госпиталь с тяжелейшими ранениями, истекающего кровью, мне рассказали, что последними словами Сергея было его обещание родителям спасенных бойцов делать все для сохранения жизни их детей.

Новая книга Галины Боженко «На горизонтах риска и любви» вызвала живой интерес. Фото: Архив Галины Боженко

Новая книга Галины Боженко «На горизонтах риска и любви» вызвала живой интерес. Фото: Архив Галины Боженко

Новая книга Галины Боженко «На горизонтах риска и любви» вызвала живой интерес. Фото: Архив Галины Боженко

Сергей Лысенко вступил в ряды ополчения Донбасса в 2014 году. Жил на печально известном поселке Октябрьский. У него остались жена и двое детей.

Вечная слава и память нашим павшим Защитникам, нашим лучшим и самым достойным соотечественникам и об этом, о благодарной памяти народа стихи донецкой поэтессы Галины Боженко в ее новой творческой работе.

ПРЯМОЙ И ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР

Новая книга Галины Боженко «На горизонтах риска и любви» вызвала живой интерес. Фото: Архив Галины Боженко

Галина Николаевна Боженко. Фото: Личный архив

И первый раздел книги начинают стихи памяти Сергея Лысенко. Одно из стихотворений поэтесса посвятила своему соседу – молодому парню Андрею (позывной «Следак»), который погиб в бою с украинскими нацистами в Мариуполе. В книге есть документальные сюжеты о встречах с бойцами и поэтические посвящения нашим защитникам – реальным ребятам, которые служат и сегодня на передовой. Галина Боженко ведет с читателями прямой и честный разговор о единстве русского народа по пути к Победе, о волонтерском движении, о подвигах в тылу и на переднем крае.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ

«На горизонтах риска и любви» – это результат пятилетней работы поэтессы.

– И долгие четыре месяца круглосуточно работала над подготовкой рукописи к печати. Книга рождалась очень тяжело – и эмоционально, и физически, и финансово. Во многом книга появилась на свет благодаря финансовой поддержке моих друзей, неравнодушных читателей, – говорит Галина Боженко.

Первые 500 экземпляров, которые она подписала для бойцов, поэтесса уже передала командирам подразделений вместе с гуманитарной помощью, которая недавно прибыла в Донецк в рамках межрегионального патриотического автопробега «Путь к победе. Владивосток-Донецк, 2026». Для мирных жителей и бойцов Донбасса активисты доставили 25 тонн благотворительного груза, собранного почти что всей страной, жителями 22 российских регионов.

Донецкая поэтесса Галина Боженко выпустила книгу для участников СВО. Фото: Личный архив

За неделю пребывания участников автопробега в Донецке под руководством Александра Беликова и при помощи коллектива донецких «Парусов надежды» помощь получили 3526 человек военнослужащих и мирных жителей.

Боженко с волонтерами привозит свои книги и в госпитали, которые патронируют «Паруса надежды», а потом раненые бойцы пишут ей отзывы, благодарят за моральную помощь и поддержку. Книга дает эмоциональный заряд и помогает встать на ноги.

Известная поэтесса из Донецка в течение 12 лет занимается активной благотворительной деятельностью и одновременно продолжает писать стихи, каждое из которых является документальным отражением всего, что происходит в Донбассе: как живут люди, как осуществляется взаимодействие с военнослужащими и как оказывается помощь раненым и тяжелобольным.

Галина Николаевна призналась, что ее поэтических сборников пока нет ни в одной библиотеке ДНР. Как здесь не вспомнить крылатую фразу о том, что гений не гонится за почестями, он гениален в своей простоте.

Донецкая поэтесса Галина Боженко выпустила книгу для участников СВО. Фото: Личный архив

Донецкая поэтесса Галина Боженко выпустила книгу для участников СВО. Фото: Личный архив

СТИХОТВОРЕНИЯ

Нас война с тобою породнила

Испытала нас на прочность как могла,

Нам порою не хватало силы,

Но душа сквозь тернии пошла

И наперекор судьбы теченью,

Вопреки всем тучам и врагам

Приняла особое решенье:

Людям помогать, всем землякам,

Так и отступали даже боли,

Не было нам времени болеть,

Мы справлялись с этой трудной ролью,

Нам не стыдно никому в глаза смотреть,

Мы смогли, мы все-таки сумели!

Сколько было трудностей у нас,

Но мы вместе всё преодолели,

Помогали нам Россия и Донбасс!

Помогало нам одно большое сердце,

То, что никогда не подведёт,

И которое мы знаем, любим с детства,

Это сердце - русский наш народ!

Нету в мире лучше исполина,

Воина, бойца, богатыря,

И неважно, женщина ль, мужчина,

Мы - народ, мы - русские не зря!

Нас война между собою породнила,

Повела всех нас путём одним,

А Всевышний испокон даёт нам силу,

Это значит, что мы снова победим,

Потому, что мы - народ России

Мы - наследники ее святых побед,

Исторически живёт в нас эта сила -

Сила Правды. Тысячами лет

В нас она живёт такой отвагой,

Героизмом, мужеством, бронёй,

На колени - только перед флагом,

А в бою - закроем Родину собой...

Не дадим врагу ступить и шагу,

Матушку Россию отстоим,

Всё проявим: мужество, отвагу

И, как в 45-м победим!!!

Всю страну война объединила,

Будучи в опасности, страна

Обо всех нас Господа молила,

И одновременно нас учила

Правде, что как Родина - одна!

01.06.2026. 8.34

Автор - Галина Боженко, город-Герой Донецк, ДНР, Россия

***

Донецкая поэтесса Галина Боженко выпустила книгу для участников СВО. Фото: Личный архив

Мы в этой жуткой круговерти

Живём уже 12 лет

Здесь жизнь сражается со смертью

И каждый день встаёт рассвет...

Здесь каждый день идут потери

И возраст тут ни при делах,

А те, кто выжил, все же верят,

Надежду берегут в сердцах…

И день и ночь идёт здесь битва,

Враги звереют и не спят,

Из уст у нас звучит молитва,

Которой Ангелы хранят

Всех нас, уставших, измождённых,

Проживших каждый год за три,

Насквозь больных, непокорённых,

Работающих до зари,

Наперекор всей круговерти

Жизнь выдаёт здесь на-гора

Народ России, что со смертью,

Бои ведёт, ему - ура!

Народу русскому, родному,

Что славен мудростью своей

И каждому двору и дому,

Большой семье России всей!

25.05.2026. 21.04

Автор - Галина Боженко, город-Герой Донецк, ДНР, Россия

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