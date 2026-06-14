Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП
Донецкая поэтесса Галина Боженко выпустила новую, уже 40-ю, книгу стихов «На горизонтах риска и любви». Одна книга вышла в двух форматах – большом и малом. Большой – это объемный труд автора, вместивший 500 страниц формата А5, а так называемая «выжимка» из него, карманный вариант, предназначен специально для участников СВО.
– Книгой малого формата очень удобно пользоваться, – рассказывает «КП Донецк» Галина Боженко. – Ее можно сбросить с коптера, а также можно положить в нагрудный карман, удобно пользоваться в блиндаже или окопе.
В этот формат книги автор поместила свои самые жизнеутверждающие и боевые, поднимающие мотивацию и боевой дух произведения. Как говорит сама поэтесса, «солнечные стихи». Слово об авторе в новом поэтическом сборнике Г.Н. Боженко написал известный военный эксперт и писатель из Москвы Александр Артамонов, который хорошо знает волонтерский центр «Выручалочка» и Центр культурного просвещения и социальной помощи «Паруса надежды», создателем и руководителем которых является Боженко.
– Галина Николаевна – явление незаурядное как в поэзии, так и в своем подвижничестве. Центр помощи ребятам в окопах, ветеранам и просто обычным людям находится в самой опасной части Донецка: на стыке Куйбышевского и Киевского районов. Помню, как в 2022 году познакомился с Галиной Николаевной, когда участвовал в гуманитарном конвое, который мы привезли в Донбасс. Груз доставили и разгрузили, а потом под нескончаемый грохот канонады Галина Боженко здесь же, в «Парусах надежды», устроила нам незабываемый концерт, где звучали не только ее стихи, но и музыка местного композитора, звучали произведения других авторов. Мы слушали, затаив дыхание. Наверное, так же слушали люди концерт на руинах Сталинграда 80 лет назад, – поделился своими впечатлениями Александр Германович.
Первый раздел книги «На горизонтах риска и любви» открывает фотография погибшего поэта, ополченца-воина автора-исполнителя из Донецка Сергея Лысенко. Он параллельно с защитой Отечества вместе с автором книги выступал с благотворительными концертами. Будучи автором-исполнителем, Лысенко был участником литературно-музыкальном клуба «Открытое сердце Донбасса», которым с 2015 года руководит поэтесса Галина Боженко.
– 3 мая 2022 года в Москве Сергей Лысенко получил из рук боевого генерала награду за победу во Всероссийском конкурсе патриотической песни. Столицу страны он покорил своей песней «Не стреляй», – вспоминает Галина Николаевна. – А 9 мая 2022 года командир Лысенко повторил подвиг Александра Матросова, закрыв собой двоих своих сослуживцев при внезапном минометном обстреле со стороны ВСУ. Ребята, которые эвакуировали Сергея в госпиталь с тяжелейшими ранениями, истекающего кровью, мне рассказали, что последними словами Сергея было его обещание родителям спасенных бойцов делать все для сохранения жизни их детей.
Сергей Лысенко вступил в ряды ополчения Донбасса в 2014 году. Жил на печально известном поселке Октябрьский. У него остались жена и двое детей.
Вечная слава и память нашим павшим Защитникам, нашим лучшим и самым достойным соотечественникам и об этом, о благодарной памяти народа стихи донецкой поэтессы Галины Боженко в ее новой творческой работе.
И первый раздел книги начинают стихи памяти Сергея Лысенко. Одно из стихотворений поэтесса посвятила своему соседу – молодому парню Андрею (позывной «Следак»), который погиб в бою с украинскими нацистами в Мариуполе. В книге есть документальные сюжеты о встречах с бойцами и поэтические посвящения нашим защитникам – реальным ребятам, которые служат и сегодня на передовой. Галина Боженко ведет с читателями прямой и честный разговор о единстве русского народа по пути к Победе, о волонтерском движении, о подвигах в тылу и на переднем крае.
«На горизонтах риска и любви» – это результат пятилетней работы поэтессы.
– И долгие четыре месяца круглосуточно работала над подготовкой рукописи к печати. Книга рождалась очень тяжело – и эмоционально, и физически, и финансово. Во многом книга появилась на свет благодаря финансовой поддержке моих друзей, неравнодушных читателей, – говорит Галина Боженко.
Первые 500 экземпляров, которые она подписала для бойцов, поэтесса уже передала командирам подразделений вместе с гуманитарной помощью, которая недавно прибыла в Донецк в рамках межрегионального патриотического автопробега «Путь к победе. Владивосток-Донецк, 2026». Для мирных жителей и бойцов Донбасса активисты доставили 25 тонн благотворительного груза, собранного почти что всей страной, жителями 22 российских регионов.
За неделю пребывания участников автопробега в Донецке под руководством Александра Беликова и при помощи коллектива донецких «Парусов надежды» помощь получили 3526 человек военнослужащих и мирных жителей.
Боженко с волонтерами привозит свои книги и в госпитали, которые патронируют «Паруса надежды», а потом раненые бойцы пишут ей отзывы, благодарят за моральную помощь и поддержку. Книга дает эмоциональный заряд и помогает встать на ноги.
Известная поэтесса из Донецка в течение 12 лет занимается активной благотворительной деятельностью и одновременно продолжает писать стихи, каждое из которых является документальным отражением всего, что происходит в Донбассе: как живут люди, как осуществляется взаимодействие с военнослужащими и как оказывается помощь раненым и тяжелобольным.
Галина Николаевна призналась, что ее поэтических сборников пока нет ни в одной библиотеке ДНР. Как здесь не вспомнить крылатую фразу о том, что гений не гонится за почестями, он гениален в своей простоте.
СТИХОТВОРЕНИЯ
Нас война с тобою породнила
Испытала нас на прочность как могла,
Нам порою не хватало силы,
Но душа сквозь тернии пошла
И наперекор судьбы теченью,
Вопреки всем тучам и врагам
Приняла особое решенье:
Людям помогать, всем землякам,
Так и отступали даже боли,
Не было нам времени болеть,
Мы справлялись с этой трудной ролью,
Нам не стыдно никому в глаза смотреть,
Мы смогли, мы все-таки сумели!
Сколько было трудностей у нас,
Но мы вместе всё преодолели,
Помогали нам Россия и Донбасс!
Помогало нам одно большое сердце,
То, что никогда не подведёт,
И которое мы знаем, любим с детства,
Это сердце - русский наш народ!
Нету в мире лучше исполина,
Воина, бойца, богатыря,
И неважно, женщина ль, мужчина,
Мы - народ, мы - русские не зря!
Нас война между собою породнила,
Повела всех нас путём одним,
А Всевышний испокон даёт нам силу,
Это значит, что мы снова победим,
Потому, что мы - народ России
Мы - наследники ее святых побед,
Исторически живёт в нас эта сила -
Сила Правды. Тысячами лет
В нас она живёт такой отвагой,
Героизмом, мужеством, бронёй,
На колени - только перед флагом,
А в бою - закроем Родину собой...
Не дадим врагу ступить и шагу,
Матушку Россию отстоим,
Всё проявим: мужество, отвагу
И, как в 45-м победим!!!
Всю страну война объединила,
Будучи в опасности, страна
Обо всех нас Господа молила,
И одновременно нас учила
Правде, что как Родина - одна!
01.06.2026. 8.34
Автор - Галина Боженко, город-Герой Донецк, ДНР, Россия
***
Мы в этой жуткой круговерти
Живём уже 12 лет
Здесь жизнь сражается со смертью
И каждый день встаёт рассвет...
Здесь каждый день идут потери
И возраст тут ни при делах,
А те, кто выжил, все же верят,
Надежду берегут в сердцах…
И день и ночь идёт здесь битва,
Враги звереют и не спят,
Из уст у нас звучит молитва,
Которой Ангелы хранят
Всех нас, уставших, измождённых,
Проживших каждый год за три,
Насквозь больных, непокорённых,
Работающих до зари,
Наперекор всей круговерти
Жизнь выдаёт здесь на-гора
Народ России, что со смертью,
Бои ведёт, ему - ура!
Народу русскому, родному,
Что славен мудростью своей
И каждому двору и дому,
Большой семье России всей!
25.05.2026. 21.04
Автор - Галина Боженко, город-Герой Донецк, ДНР, Россия
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