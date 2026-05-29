Фото: Архив Главы ДНР

1 июля 2026 года завершается специальный упрощенный режим по регистрации в Росреестре прав на недвижимое имущество, приобретенное до присоединения ДНР к РФ.

У жителей региона возникает закономерный вопрос: что произойдет потом, и не будет ли признано бесхозяйным жилье, незарегистрированное в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)? «Комсомолка» разбиралась в порядке признания жилых помещений бесхозяйными и других нюансах законодательства.

ПРИЗНАНИЕ ЖИЛЬЯ БЕСХОЗЯЙНЫМ В ДНР В 2026 ГОДУ: ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОГО ЗАКОНА

Прежде всего, поспешим успокоить наших граждан: завершение упрощенной процедуры регистрации и признание объектов недвижимости бесхозяйными не связаны между собой по срокам.

«Бесхозяйная» процедура была запущена раньше, в конце 2025 года, на основании Федерального конституционного закона РФ от 15.12.2025 года № 4-ФКЗ. Этот документ также перенес на 1 июля 2026 года окончание упрощенного порядка регистрации. Вот и возникло мнение, что речь идет об автоматическом прекращении прав собственности и принудительном изъятии объектов у всех, кто не успел переоформить жилье и землю.

В Министерстве имущественных и земельных отношений ДНР заявили, что права собственности не аннулируются после 1 июля. В дальнейшем регистрация будет проводиться по стандартным процедурам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Как это будет выглядеть, пока нет официальных разъяснений. Зато известно, каким образом проходит процесс признания объектов недвижимости бесхозяйными.

ПРИЗНАНИЕ ЖИЛЬЯ БЕСХОЗЯЙНЫМ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКОЙ ДЕЙСТВУЕТ ПОРЯДОК

При выявлении жилья с признаками бесхозяйности местная администрация размещает об этом объявление на своем сайте. Отводится 30 дней, чтобы собственник или наследник предоставил в муниципалитет оригиналы правоустанавливающих документов и подтвердил свои права. В противном случае дело передается в суд.

После его вердикта право собственности ДНР и ее муниципальных образований возникает со дня включения жилых помещений в реестр имущества субъекта РФ или в реестр муниципального имущества. Эти объекты должны быть не позднее 1 января 2030 года зарегистрированы в ЕГРН.

При этом отсутствие сведений о собственнике либо наличие документов, по которым невозможно установить собственника, не является препятствием для регистрации в Росреестре.

В дальнейшем такая недвижимость может предоставляться в собственность, или по договору социального найма, или в качестве спецжилья различным категориям жителей. Их список определен Законом № 4-ФКЗ, а также Законом ДНР от 3.04.2026 года №269-РЗ, который регулирует распределение бывшего бесхозяйного жилья, ставшего собственностью муниципалитета.

Получить такое жилье вправе:

- граждане, проживающие на территории ДНР, чье жилье утрачено или признано непригодным для проживания в результате боевых действий;

- граждане, которые не имеют в собственности (доли в общей собственности) пригодного для проживания жилого помещения;

- государственные и муниципальные служащие, военнослужащие и сотрудники полиции, а также другие работники органов власти;

- работники подведомственных органам власти предприятий и учреждений, включая медицинские и образовательные.

ПРИЗНАНИЕ ЖИЛЬЯ БЕСХОЗЯЙНЫМ В ДНР В 2026 ГОДУ: БЫВШИМ ХОЗЯЕВАМ ПРЕДУСМОТРЕНА КОМПЕНСАЦИЯ

В Законе ДНР прописаны условия компенсации гражданам РФ, утратившим право собственности на признанные бесхозяйными жилые помещения. Это может быть равнозначное жилье или денежная выплата, но на тех же условиях, как и для граждан, лишившихся недвижимости в результате боевых действий.

Напомним, что потерявшие от обстрелов квартиры и дома жители сейчас получают компенсацию в размере 51 500 рублей за квадратный метр общей площади. При определении общей суммы выплаты учитывают предельные нормативы жилой площади: 33 кв. м - для одиноко проживающих, 42 кв. м - для семьи из двух человек, 18 кв. м на каждого члена семьи - для семей из трех человек и более.

Как должен поступить наследник, чтобы недвижимость не признали бесхозяйной в ДНР в 2026 году

В региональной Нотариальной палате рассказали, как должен поступить наследник, чтобы наследуемую недвижимость не признали бесхозяйной в ДНР в 2026 году (подробнее)