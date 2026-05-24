Первым делом наследнику необходимо получить у нотариуса справку об открытии наследственного дела. Фото: Архив Нотариальной палаты ДНР

Президент республиканской Нотариальной палаты Анастасия Мельничайко рассказала, как должен поступить наследник, чтобы наследуемую недвижимость не признали бесхозяйной в ДНР в 2026 году.

НАСЛЕДСТВО В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ПОСТУПИТЬ НАСЛЕДНИКУ, ЧТОБЫ НЕДВИЖИМОСТЬ НЕ ПРИЗНАЛИ БЕСХОЗЯЙНОЙ

Руководитель Нотариальной палаты разъяснила принципиально важный вопрос, который связан с оформлением наследственных прав на недвижимость в Донецкой Народной Республике.

- Если наследственное дело открыто, а в составе наследственной массы имеется недвижимость, но наследник еще не получил свидетельство о праве на наследство, такая недвижимость не получит статуса бесхозяйной, - сообщила Анастасия Юрьевна.

Она отметила, что открытие наследственного дела подтверждает наличие законного правопреемства и подлежит учету всеми уполномоченными органами.

В подобных ситуациях наследнику необходимо со справкой об открытии наследственного дела, выданной нотариусом, обратиться в орган, осуществляющий управление имущественными и земельными отношениями по месту нахождения недвижимости. После предоставления справки и установленного перечня документов все процедуры, связанные с признанием объекта недвижимости бесхозяйным, подлежат прекращению.

Президент Нотариальной палаты в качестве примера привела город Мариуполь. Там совместными усилиями представителей горадминистрации, Росреестра, Роскадастра при непосредственном участии члена правления Нотариальной палаты ДНР Инессы Бодягиной было принято решение о механизме, по которому наследники могут обратиться в управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа по адресу переулок Черноморский, 10.

- Аналогичный порядок применим и в других муниципальных образованиях Донецкой Народной Республики, - подчеркнула Анастасия Мельничайко.

НАСЛЕДСТВО В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК УЗНАТЬ ОБ ОТКРЫТОМ НАСЛЕДСТВЕННОМ ДЕЛЕ

В Нотариальной палате сообщили, что в нашем регионе часто возникают ситуации, когда житель не знает о том, что имеется открытое наследственное дело, а он – в списке наследников. Это связано с боевыми действиями, большой миграцией населения, когда у людей теряются связи с родственниками, и сложно узнать о смерти наследодателя.

Напомним, что на сайте Федеральной нотариальной палаты работает сервис «Реестр наследственных дел», который позволяет проверить наличие открытого наследственного дела на всей территории Российской Федерации. Также Федеральной нотариальной палатой создана специальная цифровая платформа для розыска наследников.

НЕДВИЖИМОСТЬ В ДНР В 2026 ГОДУ: ПРИНЯТ ЗАКОН, РЕГУЛИРУЮЩИЙ ВОПРОСЫ БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА

Также важно знать, что в ДНР принят Закон от 3 апреля 2026 года №269-РЗ, который регулирует отношения, связанные с распределением и предоставлением жилых помещений, имевших признаки бесхозяйного имущества и поступивших в собственность муниципалитета.

Кроме того, в документе прописаны условия и порядок предоставления компенсации гражданам РФ, утратившим право собственности на указанные жилые помещения.

Как наследовать имущество, если умерший владелец оставил долги в ДНР

В региональной Нотариальной палате рассказали об особенностях вступления в наследство, когда умерший владелец оставил долги в ДНР (подробнее)