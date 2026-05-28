В ДНР прием на обучение осуществляют 18 вузов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Высшее образование в регионе представлено широкой сетью учебных заведений, большинство из которых имеют федеральный статус.

- На территории Донецкой Народной Республики прием на обучение осуществляют 18 вузов. 17 из них - федерального подчинения, один – частной формы собственности, - сообщил «КП Донецк» министр образования и науки ДНР.

Масштабы вступительной кампании этого года впечатляют. По прогнозам ведомства, студенческие билеты вузов получат тысячи молодых людей.

- Ожидается, что в период вступительной кампании 2026 года на обучение в вузы ДНР будет зачислено порядка 18 тысяч человек, - отметил Трофимов.

Параллельно с вузами к приему документов готовятся и организации среднего профессионального образования (СПО). Планируется, что в 2026 году к занятиям в ним приступят около 9 тысяч первокурсников.

СКОЛЬКО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ВЫДЕЛЕНО В 2026 ГОДУ

Одним из самых актуальных вопросов для абитуриентов и их родителей остается наличие бюджетных мест.

- В 2026 году для приема на обучение по образовательным программам высшего образования выделено более 9600 бюджетных мест без учета образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, — подчеркнул министр образования и науки ДНР.

Не менее серьезная поддержка предусмотрена и для тех, кто решил поступать в профессиональные образовательные организации регионального подчинения.

Для профессиональных образовательных организаций, подведомственных органам исполнительной власти ДНР, выделено 7730 бюджетных мест.

ПРАВИЛА ПОСТУПЛЕНИЯ

Особый интерес вызывают правила поступления, ведь выпускникам школ региона можно сдавать на выбор внутренние вступительные испытания или ЕГЭ. Преимуществ у тех, кто предоставил результаты ЕГЭ или подал документы раньше, нет, так как рейтинг общий. Все поступающие имеют равные права.

При формировании рейтинга абитуриентов вузы будут использовать прозрачную формулу, где учитываются не только знания, но и личные заслуги выпускника.

- Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за вступительные испытания (без разницы, внутренние или результаты ЕГЭ) и сумма баллов за индивидуальные достижения, - пояснил министр образования и науки ДНР. - Абитуриенты могут получить дополнительные баллы за индивидуальные достижения (например, наличие медали «За особые успехи в учении», наличие знака ГТО, волонтерская (добровольческая) деятельность, участие в интеллектуальных, творческих конкурсах, выдающиеся спортивные достижения и др.). Суммарно они не превышают 10 баллов, конкретные значения устанавливает каждый вуз самостоятельно.

КАКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПОЛЬЗУЮТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ

Что касается выбора профессий, то предпочтения молодежи остаются традиционными. Наибольший интерес у абитуриентов стабильно вызывают специальности юридического и экономического профилей: юриспруденция, экономика, менеджмент, международные отношения, управление персоналом, экономическая безопасность, таможенное дело, сервис, туризм, логистика.

Также по-прежнему остаются популярными психология, лингвистика, журналистика, романо-германская филология, сфера IT-технологий, дизайн и, конечно, медицинские специальности. На такие направления подготовки и специальности сохраняется очень высокий конкурс.

Однако тем, кто нацелен именно на бесплатное обучение, стоит присмотреться к направлениям, в которых остро нуждается экономика республики и страны. Здесь сосредоточено основное количество бюджетных мест.

- Учитывая, что количество бюджетных мест в вузах формируется исходя из реальных потребностей отраслей экономики в кадрах, в первую очередь бюджетными местами будут обеспечены инженерно-технические направления подготовки и специальности, специальности в сфере здравоохранения, педагогики, сельского хозяйства, сферы IT-технологий. Именно на эти направления стоит обратить внимание абитуриентам, которые хотят поступить на бюджет, - резюмировал министр образования и науки ДНР.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в ДНР завершился учебный год и что ждать в следующем

Об итогах учебного года «КП Донецк» рассказал министр образования и науки ДНР Олег Трофимов (подробнее)