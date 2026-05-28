Как в ДНР завершился учебный год и что ждать в следующем

В ДНР завершился учебный год Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Последние звонки в регионе прозвенели 26 мая. 27 июня состоится вручение документов об основном общем и среднем общем образовании.

- В этом году в регионе 9892 выпускников 11-х классов, претендентов на медаль «За особые успехи в учении» I степени - 1306, на медаль «За особые успехи в учении» II степени – 484, - рассказал «КП Донецк» министр образования и науки ДНР Олег Трофимов. - Выпускников 9 классов в Республике - 14907, претендентов на аттестат об основном общем образовании с отличием - 1625.

Последние звонки в регионе прозвенели 26 мая. Фото: Минобраз ДНР

Также министр рассказал об изменениях, которые произошли в этом учебном году. Так, к примеру, из программы 6–8 классов было исключено «Обществознание». Преподавание истории было усилено, а в 5-7 классах ввели новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Также были обновлены программы по математике, физике, химии и биологии с акцентом на практико-ориентированные задачи и современные образовательные технологии; расширена сеть агротехнологических и профильных классов, особенно в сельской местности; внедрены новые подходы к оценке поведения учащихся и пересмотрена система поощрений и санкций.

- Система образования России находится в стадии активной трансформации, - говорит Трофимов. - Основное внимание уделяется обновлению содержания образования, поддержке инженерных и естественно-научных направлений, а также созданию гибких образовательных траекторий для школьников. Внедряются новые стандарты, меняются подходы к оценке знаний и квалификации педагогов, расширяются возможности для профессионального самоопределения выпускников.

Олег Трофимов. Фото: Минобраз ДНР

Впереди всю систему образования ждут еще более глубокие и значимые преобразования.

В 2026–2027 учебном году ожидаются масштабные реформы: введение единого образовательного стандарта для старшей школы с возможностью выбора профиля и углубленного изучения отдельных предметов, дальнейшее сокращение избыточных тем в школьных программах для снижения нагрузки на учеников и учителей, ужесточение требований к квалификации педагогов и признание только определенных программ дополнительного профессионального образования.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецк станет центром военно-патриотического туризма в ДНР

В столице ДНР появятся специальные туристические маршруты, объединяющие исторические и современные памятники Донбасса (подробнее)