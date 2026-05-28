Как в ДНР пройдут школьные выпускные экзамены

В ДНР ЕГЭ будут сдавать более 700 одиннадцатиклассников Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Формат сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) в Республике учитывает выбор выпускников. Согласно особенностям проведения ГИП в ДНР установлены следующие формы: для выпускников 9-х классов – в форме промежуточной аттестации; для выпускников 11-х классов – по выбору обучающихся в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) или промежуточной аттестации.

ЕГЭ в этом году сдают более 700 одиннадцатиклассников.

- Выпускники 11-х классов, которые выбрали сдачу ЕГЭ по своему выбору, мотивированы на поступление не только в вузы нашей республики, но и по всей территории России, так как ЕГЭ позволяет абитуриенту не только расширить географию учебного заведения, но и увеличить количество направлений для поступления, - рассказал «КП Донецк» министр образования и науки ДНР Олег Трофимов. - Поэтому наиболее популярны для сдачи ЕГЭ предметы естественно-научного цикла, а также профильная математика, информатика и обществознание.

Основной этап ЕГЭ пройдет с 1 по 19 июня, резервные дни - с 22 по 25 июня. «Президентские дни» для пересдач одного из предметов назначены на 8 и 9 июля.

- Все пункты проведения экзаменов на территории ДНР полностью готовы к проведению государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ: проведена проверка их технической готовности, отработаны технологии проведения экзаменов, проверена система видеонаблюдения, для обеспечения безопасности работы с персональными данными участников все пункты подключены к защищенной сети передачи данных, - заверил министр.

За прозрачностью экзаменов проследят Ситуационный информационный центр и корпус из 81 общественного наблюдателя, включая родителей и представителей Уполномоченного по правам ребенка в ДНР.

Особое внимание в нашем регионе уделяется обеспечению безопасности участников ЕГЭ: отработаны действия руководителей и работников пунктов приема экзаменов на случай обстрела или беспилотной атаки, подготовлены укрытия для участников при наличии чрезвычайной ситуации.

