На 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Степан Плахтий. Фото: ТГ/Зинченко

Волновахский муниципальный округ понес невосполнимую утрату. На 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель округа Степан Плахтий. О печальном известии сообщил глава округа Константин Зинченко.

Степан Степанович был представителем того героического поколения, чья юность была опалена войной. Уроженец села Благодатное, он с детства трудился в колхозе, а из Великоанадольского лесного техникума ушел на фронт добровольцем. Он сражался на Молочной балке и принимал участие в разгроме Квантунской армии в 1945 году.

За проявленное мужество Степан Степанович был удостоен высоких наград: ордена Славы III степени, ордена Отечественной войны II степени, медалей «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

После завершения войны он отдал службе еще семь лет. Именно в этот период он встретил свою супругу Елену Федоровну. Вернувшись в родное село, Степан Степанович окончил прерванное обучении в техникуме и остался в нем работать, посвятив жизнь воспитанию новых поколений лесоводов.

- Степан Степанович был живой историей нашей страны, примером стойкости и мужества поколения победителей. Наш общий долг - навсегда сохранить память о его подвиге, - отметил Константин Зинченко, выражая соболезнования родным и близким героя.

Ранее сообщалось, что на 103-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны из Донецка Анастасия Сиденко. Свой боевой путь она начала в 19 лет, когда добровольно ушла на фронт. Она служила в 33-м батальоне аэродромного обслуживания. В тяжелейших условиях под постоянными обстрелами нацистов она охраняла летную технику, которая имела стратегическое значение для операций на Ленинградском и Прибалтийском фронтах.

