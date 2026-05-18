На 103-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны из Донецка Анастасия Сиденко. Фото: ТГ/Кулемзин

Донецк понес невосполнимую утрату: на 103-м году жизни скончалась жительница Ворошиловского района, ветеран Великой Отечественной войны Анастасия Сиденко. О печальном известии сообщил глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин. Анастасия Ивановна была одной из немногих оставшихся в живых свидетельниц той великой эпохи, чья жизнь стала эталоном служения Родине.

Свой боевой путь она начала в 19 лет, когда добровольно ушла на фронт. Анастасия Ивановна служила в 33-м батальоне аэродромного обслуживания. В тяжелейших условиях под постоянными обстрелами нацистов она охраняла летную технику, которая имела стратегическое значение для операций на Ленинградском и Прибалтийском фронтах.

Ее мужество и самоотверженность были отмечены медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «Жукова», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейным знаком «75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Ветеран».

Особым признанием ее вклада в историю и воспитание будущих поколений стало присвоение звания «Почетный гражданин городского округа Донецк», которое было инициировано по поручению Президента России Владимира Путина.

- Выражаю соболезнования родным и близким Анастасии Ивановны. Ее жизнь была полна значимых моментов, и память о ней будет жить в сердцах людей, - сказал Кулемзин.

Напомним, что в начале мая в Мариуполе на 107-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Степан Волошин. Он родился 22 мая 1919 года. Он начал свой боевой путь в 20-летнем возрасте с Советско-финской войны 1939–1940 годов.

