13 мая в Донецке откроется выставка о героях СССР, судьба которых связана с Оренбуржьем

13 мая в Донецке в музее Великой Отечественной войны начнет работу выставка о героях СССР Михаиле Девятаеве, Мусе Джалиле, Александре Матросове и святом русского православия, герое-антифашисте Александре Шмореле. Она будет открыта в три сеанса: в 9.00, 11.00 и 13.00.

ЗНАЙ НАШИХ

Президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия», журналист, историк, переводчик Игорь Храмов расскажет о четырех героях просветительского проекта, а также покажет посвященные им видеосюжеты из авторского телевизионного цикла «Наши люди».

Несколько лет подряд «Евразия» при поддержке Фонда президентских грантов рассказывает в регионах страны о легендарных личностях, судьбы которых связаны с Оренбургом, а подвиг которых стал нарицательным. Менее известному оренбуржцу – создателю мюнхенской подпольной группы Сопротивления «Белая роза» посвящена передвижная выставка «Александр Шморель – студент, патриот, антифашист, святой», которая будет работать в Донецке до 22 июня.

Просветительский проект уже побывал в разных уголках страны. Фото: Министерство культуры Оренбургской области

14 мая просветительский проект о героях Советского Союза будет открыт в Донецкой республиканской библиотеке Крупской. Начало – в 13.00.

НЕ С ПУСТЫМИ РУКАМИ

13 мая 128 школ Донецка, а на следующий день и 28 библиотек города получат в дар комплекты книг «Моабитские тетради» Мусы Джалиля, «Софья Леонидовна. Оренбургский след» Константина и Алексея Симоновых и «Александр Шморель» Игоря Храмова из серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». Первые два издания вышли в свет в Оренбургском книжном издательстве имени Донковцева и в прошлом году вошли во Всероссийский каталог «Книги Памяти и Победы» Российского книжного союза. Игорь Храмов, возглавляющий издательство, передаст также большой книжный подарок главной библиотеке Республики.

Оренбургский проект при поддержке Фонда президентских грантов уже побывал в Благовещенске, Чите, Тюмени, Сургуте, Новом Уренгое, Астрахани, Луганске, Кирове, Дербенте, Владимире и Ульяновске.

Ранее «КП Донецк» сообщала о передвижной выставке «Александр Шморель – студент, патриот, антифашист, святой». Она рассказывает об уроженце Оренбурга, создавшем в 1942 году в Мюнхене подпольную антигитлеровскую группу «Белая роза».

