Призывал немцев к сопротивлению: В Донецке откроется выставка, посвященная выходцу из России Александру Шморелю, которого в Германии причислил к лику святых

Музей Великой Отечественной войны в Донецке

13 мая в кинозале военно-исторического музея Великой Отечественной войны в Донецке состоится открытие планшетной выставки «Александр Шморель – студент, патриот, антифашист, святой». Она будет функционировать в рамках Всероссийского проекта «Герои из Оренбуржья – герои Отечества. Выставка, книги, фильмы - регионам России». Начало - в 11.00.

«БЕЛАЯ РОЗА»

Экспозиция рассказывает об уроженце Оренбурга, создавшем в 1942 году в Мюнхене подпольную антигитлеровскую группу «Белая роза», участники которой в 1943-м были арестованы гестапо и после ряда показательных процессов казнены.

Александр Шморель, крещеный в Оренбурге, православный, был канонизирован Русской православной церковью в 2012 году. Из изданных протоколов допросов Шмореля в гестапо видно, как 25-летний подпольщик сразу же в день ареста признается в своей приверженности России.

ГРУДЬЮ НА АМБРАЗУРУ

- Наряду с открытием выставки будут показаны видеосюжеты об известных героях Великой Отечественной войны, тесно связанных с Оренбуржьем, – татарском поэте и антифашисте Мусе Джалиле, летчике Михаиле Девятаеве, совершившем побег из концлагеря на самолете коменданта лагеря; и об Александре Матросове, закрывшем собой амбразуру вражеского дзота, - сообщила «КП Донецк» заведующая военно-исторического музея Людмила Декурно.

Судьба выпускника Краснохолмского военного пехотного училища Александра Матросова никого не оставляет равнодушным. Ушедший из-под Оренбурга защищать Родину в 1943 году 19-летний парень на второй день пребывания на фронте закрыл грудью амбразуру вражеского пулемета, дав товарищам возможность занять высоту и выполнить боевую задачу.

Выставка в Донецке будет работать до 22 июля.

СПРАВКА «КП»

«Герои из Оренбуржья – герои Отечества. Выставка, книги, фильмы – регионам России» - проект благотворительного фонда «Евразия». Его просветительское турне по городам и весям поддержано грантом Президента России Владимира Путина на развитие гражданского общества.

