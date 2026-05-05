Восстановленный памятник пионеру-герою Анатолию Балабухе в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На пересечении проспектов Нахимова и Лунина в Мариуполе в сентябре 1943 года было жарко - в этих местах шли ожесточенные бои с отступающими из города немцами. Тогда эти улицы именовались Портовой и Мариупольским шоссе. Именно здесь, 10 сентября, проявил мужество 14-летний пионер Анатолий Балабуха. Он попросил у солдат десанта наступающей Азовской военной флотилии гранату, которую спустя некоторое время бросил в бронетранспортер противника, повредив вражескую технику. Жизнь юного героя оборвалась в тот же день - в день освобождения родного города.

5 ноября 1965 года на месте гибели пионера-героя состоялось открытие памятника Анатолию Балабухе. Монумент отличается красотой и необычностью - из гранитного бруса вырывается фигура мальчика в красном галстуке - очевидно, изображен тот самый момент, когда он бросает гранату в захватчика.

Сегодня памятник восстановлен военнослужащими 2-й стрелковой роты стрелкового батальона Военной комендатуры ДНР. Заново нанесено лакокрасочное покрытие, у основания памятника заменена кафельная плитка, а над фигурой героя установлена новая черная мраморная табличка с выгравированной надписью: «пионеру-герою».

Мало кто замечал, но если встать к фигуре Анатолия Балабухи под определенным углом в определенное время суток, то в поднятой над гранитом открытой руке можно увидеть Солнце - символично по отношению к Победе в Великой Отечественной войне.

СПРАВКА «КП»

О подвиге пионера узнали «красные следопыты» (молодежное поисково-краеведческое движение СССР) его родной школы № 31 благодаря рассказам соседей, родственников и очевидцев гибели Анатолия Балабухи. История заинтересовала учителя школы, преподавателя истории Леонарда Трофимовича Марченко, который и стал автором и скульптором памятника. Монумент был построен на деньги, заработанные учащимися школы. Камень для памятника взяли в одном из мариупольских карьеров, табличку изготовили рабочие судоремонтного завода. В честь 50-летия Советской власти, 4 ноября 1967 года, монумент был торжественно открыт.

