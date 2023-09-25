Ямал начал восстанавливать фасады домов на центральной улице Волновахи

Волноваха сегодня. Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Регион-шеф Волновахи - Ямал начал ремонтировать в городе фасады двадцати многоквартирных домов вдоль улицы Ленина. На центральной магистрали Волновахи фасады зданий выполнят в цветах российского флага, сообщает Департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

В КВАРТИРАХ СТАНЕТ КОМФОРТНЕЕ И ТЕПЛЕЕ

- Дизайн-проект цветного решения фасадов зданий выполнен в бело-сине-красных цветах российского флага, - говорится в сообщении.

Волноваха сегодня. Фото: Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Строители уже демонтировали поврежденные балконные ограждения. Сейчас утепляют стены домов минераловатными плитами, где необходимо, наносят базовый слой штукатурки. Дома облицуют современным теплосберегающим материалом, в квартирах станет комфортнее и теплее.

- Центральная улица станет ярким визуальными символом интеграции подшефной территории Ямала в российскую действительность, - отметили в Департаменте.

Волноваха сегодня. Фото: Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

УЛУЧШАТ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ ТРЕХ ТЫСЯЧ СЕМЕЙ

Кроме того, до 2025 года регион-шеф планирует восстановить в Волновахском районе более 170 многоквартирных домов. Благодаря этому будут улучшены жилищные условия трех тысяч семей.

Ранее «КП» - Донецк» сообщал, что уже к концу этого года Ямал построит в Волновахе МФЦ. Там смогут принимать до 300 человек в день.

Волноваха, что юго-западнее Донецка, перешла под контроль ДНР 11 марта прошлого года. Город - ключевой железнодорожный и автотранспортный узел на пути в Мариуполь. Во время боев там было повреждено 85 процентов зданий, в том числе 19 больниц, детсадов, школ и других социально значимых объектов.

Волноваха сегодня. Фото: Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

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