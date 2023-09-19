Ямал построит МФЦ в Волновахе уже к концу этого года

Новое МФЦ в Волновахе возводят по современным стандартам. Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Регион-шеф Волновахи - Ямал - возведет в городе МФЦ уже к концу этого года. Ежедневно получать государственные и муниципальные услуги в новом здании смогут порядка 300 человек, сообщили в Департаменте строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

ПО СОВРЕМЕННЫМ СТАНДАРТАМ

Сейчас ямальские строители возводят второй этаж здания МФЦ в Волновахе. Одновременно выполняют работы по устройству пола первого этажа, штукатурят стены и монтируют внутренние кабельные линии. Подрядчик планирует сдать объект до конца года.

Новое МФЦ в Волновахе возводят по современным стандартам. Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

- В двухэтажном здании оборудуют кабинеты сотрудников, технические помещения, серверную, индивидуальный тепловой пункт и колясочную. Центр будет рассчитан на комфортное обслуживание маломобильных граждан и посетителей с маленькими детьми. Территорию благоустроят, озеленят, оборудуют парковку и детскую игровую зону, - отметили в Департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО.

ДОНБАССОВЦЫ СТРОИЛИ ЯМАЛЬСКИЕ ГОРОДА

Ранее сообщалось, что Ямал будет помогать региону развивать гуманитарные, торгово-экономические проекты по восстановлению социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Жители Донбасса в свое время помогали строить ямальские города.

Новое МФЦ в Волновахе возводят по современным стандартам. Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Волноваха, что юго-западнее Донецка, перешла под контроль ДНР 11 марта прошлого года. Город - ключевой железнодорожный и автотранспортный узел на пути в Мариуполь. Во время боев там было повреждено 85 процентов зданий, в том числе 19 больниц, детсадов, школ и других социально значимых объектов.

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