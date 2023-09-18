Более 270 тысяч книг привезли в ДНР по распоряжению Президента России Путина

Библиотеки получат книги, которые станут настоящим подарком для читателей. Фото: Минкультуры ДНР

Более 270 тысяч книг, которые насчитывают 425 наименований, привезли в ДНР по распоряжению Президента России Владимира Путина. Каждая публичная библиотека ДНР получит укомплектованные наборы книг, которые станут настоящим подарком для читателей. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

- По распоряжению Президента России Владимира Путина библиотеки ДНР продолжают пополняться новыми книгами. Сегодня прибыла очередная партия, в которую вошли классика отечественной литературы, произведения современных авторов художественной литературы и книги в помощь современной школьной программе. Всего доставлено более 270 тысяч книг, которые насчитывают 425 наименований, - написала в своем телеграм-канале Толстыкина.

По словам вице-премьера, каждая публичная библиотека получит укомплектованные наборы книг, которые станут настоящим подарком для читателей.

Также Толстыкина отметила, что подобное пополнение фондов школьной литературой не имеет аналогов в современной истории библиотек Республики и является самым крупным за многие годы.

- Библиотеки, особенно небольшие сельские филиалы, испытывают огромную потребность в обновлении фондов, в получении книг современных русских авторов, что очень важно не только для сотрудников библиотек, но и для их многочисленных читателей, - отметила вице-премьер.

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