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Общество18 сентября 2023 14:08

Более 270 тысяч книг привезли в ДНР по распоряжению Президента России Путина

Каждая публичная библиотека ДНР получит укомплектованные наборы книг, которые станут настоящим подарком для читателей
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Библиотеки получат книги, которые станут настоящим подарком для читателей. Фото: Минкультуры ДНР

Библиотеки получат книги, которые станут настоящим подарком для читателей. Фото: Минкультуры ДНР

Более 270 тысяч книг, которые насчитывают 425 наименований, привезли в ДНР по распоряжению Президента России Владимира Путина. Каждая публичная библиотека ДНР получит укомплектованные наборы книг, которые станут настоящим подарком для читателей. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

- По распоряжению Президента России Владимира Путина библиотеки ДНР продолжают пополняться новыми книгами. Сегодня прибыла очередная партия, в которую вошли классика отечественной литературы, произведения современных авторов художественной литературы и книги в помощь современной школьной программе. Всего доставлено более 270 тысяч книг, которые насчитывают 425 наименований, - написала в своем телеграм-канале Толстыкина.

По словам вице-премьера, каждая публичная библиотека получит укомплектованные наборы книг, которые станут настоящим подарком для читателей.

Также Толстыкина отметила, что подобное пополнение фондов школьной литературой не имеет аналогов в современной истории библиотек Республики и является самым крупным за многие годы.

- Библиотеки, особенно небольшие сельские филиалы, испытывают огромную потребность в обновлении фондов, в получении книг современных русских авторов, что очень важно не только для сотрудников библиотек, но и для их многочисленных читателей, - отметила вице-премьер.

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