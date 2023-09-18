Гибкий график работы МФЦ, новый министр угля и энергетики и портал «Я в России»: Какие поручения Денис Пушилин дал на оперативном совещании

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин провел оперативное совещание, на котором с Председателем Правительства ДНР Евгением Солнцевым, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов обсудил ряд важных тем. Сред них - восстановительные работы, ремонт дорог, вопросы социального блока.

ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ

- Министерствами образования и науки; культуры; молодежи, спорта и туризма при формировании заявок на поставку оборудования применен не индивидуальный подход, а усредненный. Необходимо побывать в каждом учреждении, посмотреть реальные потребности, чтобы выделенные деньги были использованы с максимальной эффективностью, - сообщил Денис Пушилин.

Он поручил руководителям этих министерств откорректировать объективную потребность под личную ответственность как минимум заместителей министров.

ПОМЕНЯТЬ ГРАФИК РАБОТЫ МФЦ

- График работы МФЦ с 9:00 до 18:00 создает определенные трудности для работающих людей при получении госуслуг. Министерству экономического развития поручил проанализировать деятельность МФЦ по всем городам, предложить гибкий график работы, - рассказал руководитель региона.

КАКИЕ ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРУЮТ

- У нас большой объем дорог ремонтируется, но людям важно знать, когда и какие дороги будут приведены в порядок. Поручил министру транспорта Владимиру Тужилину совместно с городами и районами и регионами-шефами конкретизировать, какие именно местные дороги будут восстановлены, - отметил врио Главы Республики.

НАУЧИТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГОСУСЛУГАМИ

Для граждан новых субъектов открылся новый портал «Я в России», который реализован в рамках Единого портала госуслуг. На нем собраны более 30 типичных проблем жителей новых регионов и предложения по их решению, размещены разъяснения по получению госуслуг.

- Жители Республики сталкиваются с рядом проблем при регистрации на новом портале, поручил Министерству связи через СМИ и соцмедиа провести разъяснения по пользованию порталом «Я в России», - сообщил Денис Пушилин.

НОВЫЙ МИНИСТР УГЛЯ И ЭНЕРГЕТИКИ

Руководитель региона назначил нового министра угля и энергетики ДНР. Возглавить Минуглеэнерго Донецкой Народной Республики доверено руководителю ТК «Энергия Донбасса» Денису Епифанову. Глава ДНР пожелал ему плодотворной работы.

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