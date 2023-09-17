Делать роботов и писать программы: В ДНР открылась вторая в регионе «Точка роста»

Учащиеся любого возраста могут посещать «Точки роста» бесплатно и изучать робототехнику, VR-технологии и 3D-моделирование.

В небольшом городе Амвросиевка на востоке Донецкой Народной Республики открылась вторая «Точка роста» для школьников. Так, 1 сентября в рамках Всероссийского проекта «Современная школа» (нацпроект «Образование») в 4-й школе появились классы от робототехники до точных наук.

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Цель национального проекта - дать ребятам равные возможности обучения вне зависимости от того, они живут в городе или селе. По всем регионам страны таких центров роста уже более 2 тысяч!

В «Точке роста» есть несколько кабинетов биологии, физики, информатики и робототехники. Специально подготовленные педагоги помогут учащимся познакомиться с современными технологиями, раскрыть их таланты и даже попробовать себя в необычных профессиях.

- Датчики движения, температуры, давления, напряжения дают возможность учащимся увидеть физический процесс изнутри и убедиться в справедливости физических законов, - пояснила «КП» - Донецк» учитель физики школы № 6 Амвросиевки Ольга Ляшко.

В ТОПЕ - РОБОТОТЕХНИКА

Многие ребята хотят быть разработчиками программного обеспечения и инженерами-электронщиками, а также дизайнерами роботов.

- Используя оборудование в «Точке роста», я научилась проводить эксперименты и обрабатывать данные. В результате я могу создать словесную модель эксперимента, представить данные в виде таблицы, построить график, - рассказала «КП» - Донецк» учащаяся 10-го класса Анастасия Бочалова.

На уроках робототехники ребята с удовольствием собирают роботизированные устройства. Роботы умеют сортировать детали, открывать и закрывать двери, считывая QR-код, двигаться до появляющегося препятствия и обходить его.

ТОЧЕК РАЗВИТИЯ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Первые в ДНР «Точки роста» на базе двух школ открыл регион-шеф Амурская область в этом году. Когда губернатор Амурской области Василий Орлов во время командировки в Амвросиевский район побывал в одном из этих центров развития, он сказал:

- В распоряжении школьников ноутбуки, цифровые микроскопы, конструкторы для блочного программирования с датчиками и многое другое. Эти классы стали центром притяжения всех школьников города. Мы не останавливаемся. Теперь задача - создать «Точки роста» в каждой крупной школе Амвросиевского района.

Для работы в современных центрах педагоги из ДНР прошли специальное обучение в Москве и прослушали курс вебинаров со специалистами Амурского областного института развития образования. Удостоверения о повышении квалификации им лично вручил Василий Орлов.