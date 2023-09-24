Уфа подарила Макеевке троллейбус «Горожанин»

В Макеевке на четвертый маршрут («Даки» - «Детский мир») вышел новенький троллейбус «Горожанин» с надписью «Уфа - Макеевке, с любовью». Это подарок друзей города к его 333-летнему юбилею.

Яркий троллейбус с именем «Горожанин» доставил в Макеевку Уфимский трамвайно-троллейбусный завод. Генеральный директор этого предприятия Денис Рассадников торжественно вручил ключи от троллейбуса главе администрации Макеевки Владиславу Ключарову. Он пополнил автопарк «Макэлектротранса».

Пассажиры уже смогли оценить комфортность поездки в новом троллейбусе.

- «Горожанин» порадовал просторным, светлым салоном с большим количеством мест для сидения. Что немаловажно, едет уфимский троллейбус плавно. Он приспособлен и для людей с ограниченными возможностями здоровья. «Горожанин» оснащен выдвижными пандусами, - рассказала «КП» жительница Макеевки Мария Белова.

Мэр Макеевки Владислав Ключаров выразил благодарность друзьям из Республики Башкортостан за заботу о макеевчанах.

- Пусть этот троллейбус даст начало новому городскому автопарку, - сказал глава города.

Гендиректор уфимского завода, в свою очередь, отметил, что троллейбус марки «Горожанин» не зря так назван - он создан специально для удобства городских жителей.

- Мы обсуждали с мэром Макеевки Владиславом Ключаровым различные варианты развития муниципального транспорта, варианты маршрутов, возможности обновления подвижного состава. Уверен, новый троллейбус станет шагом к возрождению троллейбусного парка в Макеевке, - отметил Рассадников.

По данным пресс-службы Уфимского трамвайно-троллейбусного завода, «Горожанин» оснащен аккумуляторной батареей. Его отличительная черта - наличие запаса автономного хода. То есть троллейбус может преодолеть расстояние в несколько десятков километров независимо от контактной сети. Этот троллейбус при наличии какого-либо препятствия на пути движения может отсоединиться от контактной сети, объехать его и продолжить движение дальше, что не приведет к остановке движения. Заряд системы автономного хода происходит в пути.

ВАЖНО

Министр транспорта ДНР Владимир ТУЖИЛИН:

- На рабочем совещании в Макеевском ТТУ совместно с мэром Макеевки Владиславом Ключаровым и генеральным директором Уфимского трамвайно-троллейбусного завода Денисом Рассадниковым обсудили перспективы дальнейшего обновления троллейбусного парка. Инфраструктура действительно требует модернизации. Будем над этим совместно работать. В этой части договорились о взаимном сотрудничестве с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом.