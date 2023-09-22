Главные символы - розы и шахтер: В Донецке создают мурал, посвященный воссоединению Донбасса с Россией

На мурале - главные символы Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Художник из Донецкой Народной Республики Владислав Степной создает в Донецке мурал, посвященный воссоединению Донбасса с Россией.

На мурале - главные символы Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

На мурале - главные символы Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

- На нем изображены главные символы Донецка - розы и шахтер, - объяснил свой замысел автор произведения. - Эскиз через проектор перевели на стену, создали контуры, а теперь распишем кистями и валиками.

Владислав обещает управиться за неделю и говорит, что точно такая же работа появится на выставке на ВДНХ в Москве.

На мурале - главные символы Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Ранее «КП» - Донецк» рассказывал об еще одном мурале. Итальянский художник Йорита Черулло в Мариуполе на фасаде девятиэтажки изобразил девочку из Донецка, позади которой падают бомбы НАТО. Тем самым, он призвал Запад прекратить вооружать Украину и приблизить мирное разрешение конфликта.

На мурале - главные символы Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

На мурале - главные символы Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

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