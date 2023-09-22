Денис Пушилин: Под Артемовском наши подразделения делают все, чтобы противник не смог продвинуться

Денис Пушилин. Фото: скриншот видео

Врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил о ситуации на линии фронта в ДНР за последние сутки.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АРМЕЙСКОЙ АВИАЦИИ

- На Краснолиманском направлении противник предпринимал ряд действий, проводил разведку боем сразу в нескольких направлениях. Это населенные пункты Торское, Невское, Терны, Новоегоровка и Серебрянское лесничество. Огнем артиллерии противник был частично подавлен, частично - отброшен на исходные рубежи. Также была задействована армейская авиация, - рассказал руководитель региона.

ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Денис Пушилин назвал достаточно горячей ситуацию на Артемовском направлении.

- Сам Артемовск под хаотичными обстрелами. Что касается правого фланга, интенсивность в действиях противника достаточно высокая. Противник проводит порядка шести накатов в дневное время и еще не менее шести накатов в течении ночи. Основные рубежи, по которым пытаются работать ВФУ, - это Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка. Нашими подразделениями предприняты все необходимые действия, чтобы противник не смог продвинуться и не имел никакого успеха. На северном фланге по направлению к населенному пункту Сакко и Ванцетти, также Раздоловка противник концентрирует штурмовые подразделения. Пока не предпринимает действий, но нам необходимо быть готовыми к таким попыткам, - отметил Глава ДНР.

ПРОТИВНИК ПРЕДПРИНИМАЕТ ОТВЛЕКАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

На Авдеевском и Марьянском направлениях ситуация перешла больше в позиционное противостояние и интенсивный обмен огневыми ударами. По словам Дениса Пушилина, в районе угледарского выступа фиксируются отвлекающие действия со стороны противника в направлениях Новомайорского и Приютного.

- Отвлекающие действия происходят, исходя из перегруппировки и ротации подразделений, на преднем крае. Поэтому тоже ситуацию стараемся держать под контролем, - сказал он.

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