В ДНР учреждена юбилейная медаль, посвященная годовщине принятия региона в РФ

30 сентября ДНР вошла в состав России Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР учреждена юбилейная медаль, посвященная годовщине принятия Республики в Российскую Федерацию. Об этом сегодня сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- У нас в регионе учреждена юбилейная медаль, посвященная годовщине принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики. Возвращение Донбасса домой — это огромные усилия большого количества людей, и будет справедливо им получить награду в честь такого исторического события, — написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Он добавил, что ею награждаются лица, чьи значительные заслуги способствовали принятию ДНР в состав Российской Федерации.

Согласно указу № 361, подписанному врио Главы ДНР и опубликованному сегодня, юбилейная медаль изготавливается из металла золотистого цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм.

На аверсе медали расположен двуглавый орел со щитом, в поле которого изображен архистратиг Михаил. Фото: ТГ/Пушилин

На аверсе расположен двуглавый орел со щитом, в поле которого изображен архистратиг Михаил.

На оборотной стороне медали в четыре строки размещается надпись заглавными буквами: «ЗА НАМИ — ПРАВДА, ЗА НАМИ — РОССИЯ», а ниже — дата «30/IХ 2023», которые обрамлены венком из дубовой и лавровой ветвей. В верхней части по центру расположено изображение пятиконечной звезды.

На гурте медали расположен ее порядковый номер.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой шириной 24 мм темно- красного цвета с узкой белой полосой посередине.

Напомним, 30 сентября 2022 года Президент России Владимир Путин и Глава ДНР Денис Пушилин подписали международный договор о вхождении региона в состав Российской Федерации.

12 сентября этого года Владимир Путин инициировал установление памятной даты в честь воссоединения новых регионов с РФ. Памятную дату предложено установить 30 сентября. Депутаты Государственной думы поддержали предложение Президента и внесли дополнение в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

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