Патриотическую акцию запустят в Донецке ко Дню воссоединения ДНР с Россией

В Донецке готовятся встретить День воссоединения проведением различных мероприятий с учетом боевой обстановки. Фото: ТГ/Кулемзин

Патриотическую акцию запустят в Донецке ко Дню воссоединения Донецкой Народной Республики с Российской Федерацией. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню воссоединения Донецкой Народной Республики с Российской Федерацией, администрация города Донецка запускает патриотическую акцию «#ДонецкЭтоРоссия»! – написал в своем телеграм-канале мэр столицы.

По словам Кулемзина, каждый житель города может разместить на своих страницах в социальных сетях видеопоздравление – стихотворение, прозу, танец или песню, отметив видео хэштегом #ДонецкЭтоРоссия. Лучшие поздравления будут опубликованы 30 сентября в Telegram-канале Кулемзина, а также на страницах в «Одноклассниках» и «Вконтакте».

- Срок опубликования видео – с 21 по 28 сентября включительно. Ваши страницы в социальных сетях должны быть с открытым профилем. Присоединяйтесь к акции, и пусть весь мир знает, что Донецк – это Россия! – подчеркнул Алексей Кулемзин.

Напомним, Президент России Владимир Путин инициировал установление памятной даты в честь воссоединения новых регионов с РФ. Памятную дату предложено установить 30 сентября, для этого нужно было дополнить закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

19 сентября депутаты Государственной думы поддержали предложение Президента. Документ был принят в первом чтении и в целом.

Врио Главы ДНР Денис Пушилин отметил, что для жителей региона 30 сентября — заветная мечта, которая сбылась.

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