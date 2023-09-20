«Сталинки» приобретают новую жизнь: Как проходит восстановление Мариуполя

Мариуполь сегодня
Фото: Александр ИВАНОВ
Исторический центр Мариуполя - Театральная площадь - активно восстанавливается.
- Здания, построенные в годы Сталина, становятся лучше, чем были до разрушений боевыми действиями. Умельцы воссоздают архитектурный декор – лепнину, - говорят местные жители.
Мариуполь сегодня
Фото: Александр ИВАНОВ
Мариуполь сегодня
Фото: Александр ИВАНОВ
Часть зданий на Театральной площади уже отреконструирована. Только начинается реставрация фасадов известных домов со шпилями.
Мариуполь сегодня
Фото: Александр ИВАНОВ
Мариуполь сегодня
Фото: Александр ИВАНОВ
Жилые дома со шпилями были построены в 1953 году по проекту архитектора Льва Яновицкого. Дома имеют угловое решение и складываются из трех объемов: 4-этажного, 5-этажного и 7-этажного. Центральный объем каждого из домов завершается фигурными парапетами и венчается массивными шпилями, которые видны даже с побережья Азовского моря. Эти объекты считаются одной из «визитных карточек» Мариуполя.
Мариуполь сегодня
Фото: Александр ИВАНОВ
Мариуполь сегодня
Фото: Александр ИВАНОВ
На проспекте Металлургов возведен первый дом ипотечного жилищного комплекса «Ленинградский квартал». Рядом уже залит фундамент под вторую 13-этажку.
Жилой комплекс «Ленинградский квартал», строящийся на проспекте Металлургов в Мариуполе, будет включать в себя восемь домов от 12 до 14 этажей. Квартиры будут сдавать с полной внутренней отделкой.
Мариуполь сегодня
Фото: Александр ИВАНОВ
Мариуполь сегодня
Фото: Александр ИВАНОВ
Ожидается, что Ленинградская область этот жилой комплекс построит к концу следующего года.