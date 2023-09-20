«Сталинки» приобретают новую жизнь: Как проходит восстановление Мариуполя

Мариуполь сегодня Фото: Александр ИВАНОВ

Исторический центр Мариуполя - Театральная площадь - активно восстанавливается.

- Здания, построенные в годы Сталина, становятся лучше, чем были до разрушений боевыми действиями. Умельцы воссоздают архитектурный декор – лепнину, - говорят местные жители.

Мариуполь сегодня Фото: Александр ИВАНОВ

Мариуполь сегодня Фото: Александр ИВАНОВ

Часть зданий на Театральной площади уже отреконструирована. Только начинается реставрация фасадов известных домов со шпилями.

Мариуполь сегодня Фото: Александр ИВАНОВ

Мариуполь сегодня Фото: Александр ИВАНОВ

Жилые дома со шпилями были построены в 1953 году по проекту архитектора Льва Яновицкого. Дома имеют угловое решение и складываются из трех объемов: 4-этажного, 5-этажного и 7-этажного. Центральный объем каждого из домов завершается фигурными парапетами и венчается массивными шпилями, которые видны даже с побережья Азовского моря. Эти объекты считаются одной из «визитных карточек» Мариуполя.

Мариуполь сегодня Фото: Александр ИВАНОВ

Мариуполь сегодня Фото: Александр ИВАНОВ

На проспекте Металлургов возведен первый дом ипотечного жилищного комплекса «Ленинградский квартал». Рядом уже залит фундамент под вторую 13-этажку.

Жилой комплекс «Ленинградский квартал», строящийся на проспекте Металлургов в Мариуполе, будет включать в себя восемь домов от 12 до 14 этажей. Квартиры будут сдавать с полной внутренней отделкой.

Мариуполь сегодня Фото: Александр ИВАНОВ

Мариуполь сегодня Фото: Александр ИВАНОВ

Ожидается, что Ленинградская область этот жилой комплекс построит к концу следующего года.