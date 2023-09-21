Впервые в школах ДНР открылись предпринимательские классы

В регионе в 24% школ открыты профильные классы. Фото предоставлено Амвросиевской школой №6

Впервые в этом году в школах Донецкой Народно Республики открылись предпринимательские классы. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки ДНР Любовь Волкова.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

Промышленный потенциал Донбасса, что называется, возрождается со школьной скамьи. От того, какие знания получат учащиеся, во многом будет зависеть благополучие региона.

- 24 процента школ Донецкой Народной Республики имеют профильные классы. Особое внимание уделяется инженерному направлению, - сказала Любовь Волкова.

По ее словам, в Республике работают инженерные, космические, ИТ-классы. Впервые в этом году открыли и предпринимательские классы.

«ИМ ОТКАЗАТЬ НЕ МОГУТ»

Сейчас часть школ в регионе работает дистанционно. Этот режим обучения имеет свои особенности. Так, в региональной Общественной приемной партии «Единая Россия» к замминистра образования и науки ДНР на прием граждан обратился дончанин Александр Иванов. Он рассказал, что его жена и дочь выехали из Донецка в Санкт-Петербург из-за боевых действий, и некоторое время ребенок учился там в школе. Но позже семья приняла решение продолжить обучение в одной из школ Донецка - в дистанционном формате.

- Однако в донецкой школе нам сказали, что мы не имеем права дистанционно обучаться, находясь в другом регионе России. Якобы нет возможности для такой формы обучения, - рассказал Александр Владимирович.

Любовь Волкова пояснила, что ребенок не может обучаться в двух школах одновременно. Но если семья забрала документы из школы в Санкт-Петербурге, то в дистанционном обучении в Донецке им отказать не могут.

Также замминистра подчеркнула, что родители могут принять решение об изменении формы образования на очную или заочную на любом этапе обучения. Для этого достаточно написать и предоставить в школу соответствующее заявление.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Портал «Я в России» на госуслугах: как пользоваться, какие услуги можно получить

Оформление выплат и документов жителям ДНР теперь доступно на портале «Я в России» (подробнее)